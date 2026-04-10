Murilo Huff leva romantismo e hits ao Suzano Music Festival e promete noite marcante nesta sexta

Cantor da nova geração do sertanejo é destaque do segundo dia do evento e divide palco com atrações que celebram a música nacional

O Suzano Music Festival segue movimentando a cena cultural da região do Alto Tietê e, nesta sexta-feira (10), ganha ainda mais força com a apresentação de Murilo Huff. Um dos principais nomes da nova geração do sertanejo, o artista sobe ao palco principal com a promessa de um show repleto de emoção, romantismo e a tradicional sofrência que conquistou milhões de fãs em todo o país.

Com sucessos como “Dois Enganados” e “Deixa Eu”, Murilo Huff chega embalado por números expressivos nas plataformas digitais e presença constante nas paradas musicais. A expectativa é de um público engajado, pronto para cantar do início ao fim um repertório que mistura hits autorais e clássicos do sertanejo brasileiro.

Uma noite de grandes vozes e emoção no palco

Além de Murilo Huff, a programação desta sexta-feira reúne nomes que fortalecem a identidade sertaneja do evento. Sobem ao palco também Thiago & Graciano, Marcos & Bueno e Roger & Rogério, garantindo uma noite diversificada e repleta de estilos dentro do gênero.

O segundo dia do festival se consolida como um dos momentos mais aguardados da programação, especialmente para os fãs de sertanejo que buscam uma experiência completa, com música, estrutura e atmosfera de grande evento.

Festival reúne grandes nomes da música brasileira

Organizado pela Pilar Organizações, o Suzano Music Festival aposta em um line-up diversificado para atrair diferentes públicos ao longo do fim de semana.

No sábado (11), o palco será dominado pelo swing e pela energia de Léo Santana e pela sofrência marcante da dupla Maiara & Maraisa. A noite ainda contará com apresentações de Claudia Oliveira e Amanda Lins.

O encerramento, no domingo (12), ficará por conta da consagrada Roupa Nova, conhecida por sucessos atemporais que atravessam gerações. A abertura da última noite terá shows da Banda CORE e do grupo Acoustix.

Estrutura robusta garante conforto e acessibilidade

Realizado no Parque Max Feffer, o evento conta com uma estrutura planejada para oferecer conforto, segurança e qualidade ao público.

Com uma área superior a 10 mil metros quadrados, o festival dispõe de dois palcos, sendo o principal com 40 metros de extensão, além de um sistema de som de alta potência, painéis de LED e torres de delay que garantem qualidade sonora e visual em todos os pontos do espaço.

A organização também investiu em infraestrutura completa, com mais de 200 banheiros químicos, áreas de descanso, espaços instagramáveis e uma ampla praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

Para quem busca uma experiência diferenciada, há opções de camarotes para grupos menores, camarotes empresariais, além de setores como Área VIP e Open Bar. A acessibilidade também é destaque, com espaços reservados para pessoas com deficiência (PCD), rampas de acesso e piso adequado.

Logística e acesso facilitados para o público

Outro ponto forte do evento é a organização da mobilidade urbana. O festival conta com estacionamento privado pago com capacidade para cerca de 5 mil veículos, além de acessos estratégicos pelas avenidas Brasil e Lateral, facilitando a chegada e saída do público.

Os portões são abertos diariamente às 17h, enquanto as apresentações no palco secundário começam a partir das 18h, criando uma programação contínua e dinâmica ao longo da noite.

Ingressos seguem à venda

Os ingressos continuam disponíveis para diferentes setores, incluindo Pista Premium, Área VIP, Front Stage e Camarotes. As entradas podem ser adquiridas antecipadamente pelo site oficial de vendas ou diretamente na bilheteria instalada no local do evento.

www.bilheteriadigital.com/suzanomusic

Para mais detalhes sobre programação, horários e setores disponíveis, o público pode acessar os canais oficiais do festival.

www.suzanomusicfestival.com.br

Com uma combinação de grandes artistas, estrutura de alto nível e diversidade musical, o Suzano Music Festival se consolida como um dos principais eventos do calendário cultural da região — e a noite com Murilo Huff promete ser um dos pontos altos dessa edição.