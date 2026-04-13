Financiamento de veículos dispara no início de 2026 e registra melhor trimestre desde 2008

Crescimento de 12,8% impulsiona mercado automotivo, com destaque para usados e avanço consistente em todo o país

Crédito para veículos acelera e atinge maior nível em quase duas décadas

O financiamento de veículos no Brasil começou 2026 em forte alta. Dados divulgados pela B3 mostram que as vendas financiadas cresceram 12,8% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período de 2025.

Ao todo, foram financiadas 1,89 milhão de unidades, incluindo automóveis leves, motocicletas e veículos pesados, novos e usados.

O resultado representa o melhor desempenho para um primeiro trimestre desde 2008, quando o volume chegou a 2,037 milhões de unidades, indicando um aquecimento relevante no setor automotivo.

Veículos usados lideram financiamentos no país

O levantamento aponta que os veículos usados continuam dominando o mercado de crédito.

Foram 1,21 milhão de unidades usadas financiadas, enquanto os veículos novos somaram 675 mil unidades no período.

Apesar da liderança dos usados, ambos os segmentos cresceram de forma consistente:

Os usados avançaram 12,2%, enquanto os novos registraram alta ainda maior, de 14,1%, na comparação anual.

Autos leves concentram maior parte das operações

Os automóveis leves seguem como o principal motor do mercado.

Esse segmento respondeu por 1,31 milhão de financiamentos, com crescimento de 12,4% no trimestre.

As motocicletas também tiveram desempenho expressivo, com 510,6 mil unidades financiadas, representando alta de 18,1% — o maior avanço proporcional entre as categorias.

Já os veículos pesados somaram 69,3 mil financiamentos, com crescimento mais moderado de 3,9%.

Crescimento é observado em todas as regiões

O avanço do crédito foi disseminado por todo o país, com destaque para o Nordeste.

A região liderou o crescimento percentual, com alta de 16,6%, seguida por:

Centro-Oeste (15,3%), Sul (11,8%), Sudeste (11,7%) e Norte (9,4%)

O desempenho generalizado reforça a retomada mais ampla do consumo e do acesso ao crédito no setor automotivo.

CDC segue como principal modalidade de financiamento

O modelo mais utilizado pelos consumidores continua sendo o Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

Essa modalidade somou 1,619 milhão de unidades financiadas, com crescimento de 14,3% na comparação anual.

Outras modalidades tiveram participação menor:

O consórcio alcançou 261,9 mil unidades (+5,5%), enquanto leasing e outras formas somaram volumes mais modestos.

Segundo especialistas do setor, o resultado indica um cenário mais favorável para o crédito e para o mercado automotivo como um todo.

Março registra forte aceleração e melhor resultado desde 2011

O desempenho mensal também chamou atenção.

Em março de 2026, foram financiadas 703 mil unidades, um salto de 27,6% em relação ao mesmo mês de 2025.

Na comparação com fevereiro, o crescimento foi de 22,2%.

Esse foi o melhor resultado mensal desde agosto de 2011, evidenciando a força recente da demanda.

O avanço foi impulsionado tanto por veículos novos quanto usados:

Novos cresceram 29,7%, enquanto os usados avançaram 26,4% na comparação anual.

Segmentos mantêm ritmo de alta no mês

Entre os principais segmentos, março também apresentou crescimento expressivo:

Autos leves registraram 480,6 mil financiamentos (+27,7%)

Motocicletas atingiram 192,3 mil unidades (+27,9%)

Veículos pesados chegaram a 28,7 mil financiamentos (+24,5%)

Os dados mostram um mercado aquecido e com forte recuperação em diferentes categorias.

Preços de veículos voltam a subir, com destaque para modelos novos

Além do aumento no volume de financiamentos, o mercado também registrou elevação nos preços.

Segundo a Tabela Auto da B3, os veículos novos tiveram alta média de 0,86% em março, com destaque para SUVs, picapes e sedãs.

Esse movimento reflete menor intensidade de promoções e uma demanda mais equilibrada, indicando recomposição de preços após ajustes anteriores.

Mercado de usados apresenta estabilidade

No segmento de veículos usados, o comportamento foi mais moderado.

Os preços registraram leve alta média de 0,18%, com pequenas variações entre os diferentes tipos de veículos.

As picapes médias se destacaram com maior valorização, enquanto categorias como hatchbacks e SUVs apresentaram oscilações próximas da estabilidade.

Perspectivas indicam continuidade do crescimento

O desempenho do primeiro trimestre reforça uma tendência de expansão observada ao longo do último ano.

A combinação de maior acesso ao crédito, demanda aquecida e recuperação econômica contribui para um cenário positivo no setor automotivo.

Especialistas avaliam que, mantidas as condições atuais, o mercado de financiamento de veículos deve continuar em crescimento ao longo de 2026.