PT tenta aproximação com PSDB para fortalecer candidatura de Haddad em São Paulo

Movimento busca ampliar alianças no maior colégio eleitoral do país, mas enfrenta resistência dentro do próprio PSDB

Articulação política mira frente ampla em São Paulo

O Partido dos Trabalhadores (PT) iniciou uma articulação para atrair o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para uma possível aliança na disputa pelo governo de São Paulo, com o objetivo de fortalecer a candidatura do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A estratégia faz parte de um movimento mais amplo de construção de alianças, repetindo uma lógica já adotada em nível nacional, como ocorreu com a composição entre Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin nas eleições presidenciais.

Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, o PT tenta abrir diálogo com lideranças tucanas, incluindo o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, apontado como pré-candidato ao governo paulista.

Resistência interna dificulta avanço das negociações

Apesar das investidas petistas, dirigentes do PSDB avaliam que uma aliança com o PT é de difícil construção, considerando o histórico de rivalidade entre as duas siglas.

Nos bastidores, lideranças tucanas demonstram ceticismo quanto à viabilidade política da aproximação. Um integrante do partido ouvido reservadamente afirmou não ver sentido em um eventual apoio ao PT, embora considere possível uma estratégia indireta que favoreça o cenário eleitoral.

Uma das hipóteses discutidas é o incentivo a múltiplas candidaturas, o que poderia aumentar as chances de um segundo turno e, consequentemente, ampliar o poder de negociação do PSDB em uma fase decisiva da disputa.

Disputa eleitoral envolve múltiplos atores políticos

O cenário em São Paulo é considerado um dos mais complexos do país. Além de Fernando Haddad, a eleição deve contar com a tentativa de reeleição do governador Tarcísio de Freitas.

O PSDB, por sua vez, ainda busca definir seu papel na disputa, podendo lançar candidatura própria ou apoiar outro grupo político.

Dentro da chapa de Haddad, ainda há indefinições importantes, como a escolha do vice e de um dos candidatos ao Senado. Entre os nomes cotados estão Márcio França e Marina Silva.

Já Simone Tebet, que chegou a ser sondada em conversas iniciais, acabou se filiando ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) para disputar o Senado por São Paulo.

Estratégia petista busca ampliar base além da esquerda

O objetivo central do PT é construir uma frente ampla, expandindo sua base de apoio para além dos partidos tradicionalmente alinhados à esquerda.

Nesse contexto, também houve tentativa de aproximação com o Partido Social Democrático (PSD), liderado por Gilberto Kassab. No entanto, Kassab já indicou alinhamento com Tarcísio, reduzindo as possibilidades de composição.

Aliados de Haddad defendem que o PSDB, enfraquecido no estado após anos de protagonismo, poderia encontrar na aliança uma forma de retomar relevância política.

PSDB enfrenta perda de espaço político em São Paulo

Após quase três décadas de hegemonia no estado, o Partido da Social Democracia Brasileira vem enfrentando um processo de esvaziamento político.

O partido perdeu espaço em diversas frentes, incluindo prefeituras, a Câmara Municipal de São Paulo e a Assembleia Legislativa (Alesp), além de registrar migração de quadros para outras siglas, como o PSD.

Atualmente, o PSDB mantém uma federação com o Cidadania, o que exige atuação conjunta nas decisões eleitorais — fator que também influencia as negociações em curso.

Relação com governo estadual gera ruídos

Nos bastidores, aliados de Tarcísio de Freitas demonstraram estranhamento com a possível abertura de diálogo entre PSDB e PT.

Recentemente, lideranças tucanas, incluindo Aécio Neves, se reuniram com o governador para discutir a montagem de chapas proporcionais, o que havia sido interpretado como sinal de alinhamento político.

A possibilidade de uma candidatura própria do PSDB ou de aproximação com o PT, no entanto, reabre o cenário de incertezas.

Cenário segue indefinido e aberto a negociações

Com múltiplos interesses em jogo, a disputa pelo governo de São Paulo segue em aberto e marcada por intensas negociações.

A tentativa do PT de atrair o PSDB representa uma movimentação estratégica relevante, mas ainda distante de uma definição concreta, diante das resistências internas e das alianças já em construção.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.