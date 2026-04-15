Pesquisa Quaest: Flávio Bolsonaro lidera Lula pela 1ª vez em simulação de 2º turno para 2026

Levantamento mostra empate técnico entre os dois, com 42% para Flávio Bolsonaro e 40% para Lula, dentro da margem de erro

Pesquisa aponta cenário acirrado no segundo turno

A nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (15) indica um cenário de forte disputa entre Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma eventual eleição de segundo turno em 2026.

O levantamento mostra Flávio com 42% das intenções de voto, contra 40% de Lula, configurando um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

É a primeira vez na série histórica da pesquisa que Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula nesse cenário.

Evolução dos números ao longo dos meses

A disputa entre os dois candidatos vem se estreitando ao longo dos últimos meses, segundo a Quaest.

Em dezembro, Lula tinha vantagem de dez pontos sobre Flávio. Esse cenário foi mudando gradualmente:

Dezembro: vantagem de 10 pontos para Lula

Janeiro: vantagem caiu para 7 pontos

Fevereiro: diferença de 5 pontos

Março: empate em 41% para ambos

Abril: Flávio com 42% e Lula com 40%

Além disso, o levantamento aponta:

Indecisos: 2%

Branco/nulo/não votariam: 16%

Cenários alternativos: Lula lidera contra outros nomes

A pesquisa também simulou outros cenários de segundo turno com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva contra diferentes possíveis adversários.

Nesses casos, Lula aparece à frente:

Contra Romeu Zema: 43% a 36%

Contra Ronaldo Caiado: 43% a 35%

Contra Renan Santos: 44% a 24%

Contra Augusto Cury: 44% a 23%

O único cenário de empate técnico ocorre contra Flávio Bolsonaro, segundo o instituto.

Primeiro turno: Lula mantém liderança

Na simulação de primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 37% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 32%.

Outros nomes testados incluem:

Ronaldo Caiado com 6%

Romeu Zema com 3%

Demais pré-candidatos aparecem com percentuais menores ou dentro da margem de erro.

Perfil do eleitorado mostra divisão regional e social

O levantamento também detalha como os votos se distribuem entre diferentes grupos:

Lula tem vantagem no Nordeste, com 55% contra 24% de Flávio

Flávio lidera no Sul, com 40% contra 23% de Lula

Em outros recortes:

Lula vai melhor entre eleitores de menor renda e escolaridade

Flávio tem desempenho mais forte entre renda mais alta e evangélicos

Na faixa etária:

Lula lidera entre pessoas com 60 anos ou mais

Flávio se destaca entre jovens de 16 a 34 anos

Rejeição e decisão de voto

A pesquisa também mediu a rejeição dos principais nomes:

Luiz Inácio Lula da Silva: 55%

Flávio Bolsonaro: 52%

Ambos lideram também em nível de rejeição, indicando alta polarização.

Sobre a definição do voto:

57% dizem já ter decisão definitiva

43% afirmam que ainda podem mudar de candidato

Percepção do eleitor: divisão também no medo político

Outro dado relevante do levantamento mostra como o eleitorado está dividido em relação ao futuro político do país.

43% dizem ter mais medo da volta da família Bolsonaro ao poder

42% afirmam temer a continuidade de Lula no governo

O restante se divide entre quem teme ambos ou nenhum dos cenários.

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e realizado entre os dias 9 e 13 de abril.

Foram entrevistadas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-09285/2026.

Cenário segue aberto para 2026

Com mais de um ano até as eleições presidenciais, os dados indicam um cenário ainda em construção.

A disputa aparece altamente competitiva, com oscilações recentes e grande parcela do eleitorado ainda aberta a mudanças.

A evolução das candidaturas e o contexto político nos próximos meses devem influenciar diretamente os próximos levantamentos.