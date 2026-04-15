Pesquisa Quaest: Flávio Bolsonaro lidera Lula pela 1ª vez em simulação de 2º turno para 2026

Levantamento mostra empate técnico entre os dois, com 42% para Flávio Bolsonaro e 40% para Lula, dentro da margem de erro
Pesquisa aponta cenário acirrado no segundo turno
A nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (15) indica um cenário de forte disputa entre Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma eventual eleição de segundo turno em 2026.
O levantamento mostra Flávio com 42% das intenções de voto, contra 40% de Lula, configurando um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
É a primeira vez na série histórica da pesquisa que Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula nesse cenário.
Evolução dos números ao longo dos meses
A disputa entre os dois candidatos vem se estreitando ao longo dos últimos meses, segundo a Quaest.
Em dezembro, Lula tinha vantagem de dez pontos sobre Flávio. Esse cenário foi mudando gradualmente:
Dezembro: vantagem de 10 pontos para Lula
Janeiro: vantagem caiu para 7 pontos
Fevereiro: diferença de 5 pontos
Março: empate em 41% para ambos
Abril: Flávio com 42% e Lula com 40%
Além disso, o levantamento aponta:
Indecisos: 2%
Branco/nulo/não votariam: 16%
Cenários alternativos: Lula lidera contra outros nomes
A pesquisa também simulou outros cenários de segundo turno com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva contra diferentes possíveis adversários.
Nesses casos, Lula aparece à frente:
Contra Romeu Zema: 43% a 36%
Contra Ronaldo Caiado: 43% a 35%
Contra Renan Santos: 44% a 24%
Contra Augusto Cury: 44% a 23%
O único cenário de empate técnico ocorre contra Flávio Bolsonaro, segundo o instituto.
Primeiro turno: Lula mantém liderança
Na simulação de primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 37% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 32%.
Outros nomes testados incluem:
Ronaldo Caiado com 6%
Romeu Zema com 3%
Demais pré-candidatos aparecem com percentuais menores ou dentro da margem de erro.
Perfil do eleitorado mostra divisão regional e social
O levantamento também detalha como os votos se distribuem entre diferentes grupos:
Lula tem vantagem no Nordeste, com 55% contra 24% de Flávio
Flávio lidera no Sul, com 40% contra 23% de Lula
Em outros recortes:
Lula vai melhor entre eleitores de menor renda e escolaridade
Flávio tem desempenho mais forte entre renda mais alta e evangélicos
Na faixa etária:
Lula lidera entre pessoas com 60 anos ou mais
Flávio se destaca entre jovens de 16 a 34 anos
Rejeição e decisão de voto
A pesquisa também mediu a rejeição dos principais nomes:
Luiz Inácio Lula da Silva: 55%
Flávio Bolsonaro: 52%
Ambos lideram também em nível de rejeição, indicando alta polarização.
Sobre a definição do voto:
57% dizem já ter decisão definitiva
43% afirmam que ainda podem mudar de candidato
Percepção do eleitor: divisão também no medo político
Outro dado relevante do levantamento mostra como o eleitorado está dividido em relação ao futuro político do país.
43% dizem ter mais medo da volta da família Bolsonaro ao poder
42% afirmam temer a continuidade de Lula no governo
O restante se divide entre quem teme ambos ou nenhum dos cenários.
Metodologia da pesquisa
O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e realizado entre os dias 9 e 13 de abril.
Foram entrevistadas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país.
A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-09285/2026.
Cenário segue aberto para 2026
Com mais de um ano até as eleições presidenciais, os dados indicam um cenário ainda em construção.
A disputa aparece altamente competitiva, com oscilações recentes e grande parcela do eleitorado ainda aberta a mudanças.
A evolução das candidaturas e o contexto político nos próximos meses devem influenciar diretamente os próximos levantamentos.