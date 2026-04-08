Moraes envia ao plenário ação que pode redefinir limites da delação premiada

Caso apresentado pelo PT pode levar o STF a estabelecer novas regras para acordos de colaboração e impactar investigações em todo o país

Processo avança no STF após decisão de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para julgamento no plenário da Corte uma ação que questiona os limites dos acordos de delação premiada no Brasil.

Relator do caso, Moraes liberou o processo — apresentado em 2021 pelo Partido dos Trabalhadores — para análise dos demais ministros. Agora, cabe ao presidente do STF, Edson Fachin, definir a data do julgamento.

A decisão pode estabelecer parâmetros inéditos para o uso da delação premiada, instrumento amplamente utilizado em investigações criminais nos últimos anos.

Ação busca limitar uso de delações como prova

O pedido do PT ao Supremo é para que a Corte delimite, de forma clara, como acordos de colaboração premiada podem ser utilizados no processo penal.

Entre os principais pontos levantados estão restrições ao uso exclusivo de delações como base para decisões judiciais, como prisões, bloqueios de bens ou condenações.

A ação também questiona a validade de delações cruzadas — quando um depoimento é confirmado apenas por outro delator — e pede garantias mais amplas ao direito de defesa.

Garantias processuais estão no centro do debate

O partido sustenta que o combate à criminalidade não pode ocorrer sem respeito às garantias fundamentais.

Um dos pedidos é que o delatado tenha sempre o direito de se manifestar após o delator, em todas as fases do processo, reforçando o princípio do contraditório.

Outro ponto relevante é a exigência de que benefícios concedidos a delatores estejam expressamente previstos em lei, evitando acordos considerados excessivos ou fora dos parâmetros legais.

Além disso, a ação questiona a validade de delações firmadas sob condições consideradas ilegais, como casos de prisão cautelar irregular, que poderiam comprometer a voluntariedade do acordo.

Procuradoria-Geral da República é contra ação

Em manifestação anterior, a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra o pedido.

O órgão argumenta que a ação não seria o instrumento adequado para tratar dessas questões, apontando que já existem outros meios jurídicos para discutir eventuais abusos ou irregularidades.

Julgamento ocorre em meio a casos sensíveis

A decisão de Alexandre de Moraes ocorre em um momento em que acordos de delação premiada voltam ao centro do debate nacional.

Um dos casos em discussão envolve negociações de colaboração com o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master.

O contexto aumenta a relevância do julgamento, já que uma eventual decisão do STF pode influenciar diretamente investigações em andamento e futuras negociações.

Impacto pode atingir todo o sistema de Justiça

Caso o STF decida fixar novas regras, o entendimento terá efeito amplo, impactando tribunais de todo o país.

A delação premiada é considerada uma das principais ferramentas de investigação no Brasil, especialmente em casos de corrupção e crime organizado.

Uma eventual limitação no uso desse instrumento pode alterar a forma como provas são produzidas e avaliadas no sistema judicial.