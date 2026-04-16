Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Líbano

Presidente dos EUA afirma que trégua de 10 dias começa nesta quinta, mas cenário ainda é incerto no terreno

Anúncio foi feito após conversas com líderes dos dois países

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (16) um acordo de cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano.

Segundo Trump, a trégua começa às 19h (horário de Brasília) e foi definida após conversas telefônicas com o presidente libanês Joseph Aoun e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

O acordo prevê a interrupção dos combates por um período inicial de dez dias, com o objetivo de avançar em negociações por uma solução mais duradoura.

Declaração destaca tentativa de avançar rumo à paz

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou ter tido “excelentes conversas” com os líderes e destacou que o cessar-fogo é um passo para alcançar a paz entre os países.

O republicano também afirmou que pretende intermediar negociações mais amplas, envolvendo sua equipe, incluindo o vice-presidente JD Vance e o secretário de Estado Marco Rubio.

Além disso, Trump declarou que pretende convidar Netanyahu e Joseph Aoun para reuniões na Casa Branca, em Washington, com o objetivo de promover o primeiro diálogo significativo entre os países em décadas.

Conflito envolve Hezbollah e gera incertezas

Apesar do anúncio, o cenário no terreno segue complexo. Israel afirma que combate o Hezbollah, organização apoiada pelo Irã que atua no Líbano.

O grupo já declarou anteriormente que não reconheceria acordos firmados apenas entre os governos, o que levanta dúvidas sobre a efetividade do cessar-fogo.

Além disso, fontes do governo israelense indicaram que o gabinete de Netanyahu foi convocado para discutir o acordo, enquanto militares afirmaram que não há, por ora, previsão de retirada das tropas do sul do Líbano.

Falta de confirmação oficial aumenta cautela

Até a última atualização, nem Israel nem Líbano haviam confirmado oficialmente os termos do cessar-fogo.

A ausência de posicionamento formal e as divergências no conflito tornam o acordo ainda incerto, especialmente diante da participação indireta de outros atores na região.

Negociações podem marcar novo capítulo diplomático

Trump também destacou que representantes de Israel e Líbano se reuniram recentemente em Washington, em um encontro considerado histórico após décadas sem diálogo direto significativo.

A proposta de cessar-fogo pode abrir caminho para negociações mais amplas, embora o sucesso dependa da adesão de todos os envolvidos no conflito.

Situação segue em atualização

O anúncio ocorre em meio a novos ataques registrados nesta quinta-feira, incluindo bombardeios no sul do Líbano.

O desenrolar das próximas horas será decisivo para avaliar se a trégua será efetivamente cumprida, ou se o conflito continuará apesar do anúncio diplomático.

A situação segue em desenvolvimento e pode ter novos desdobramentos a qualquer momento.