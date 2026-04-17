Projeto de lei propõe novas mudanças nas placas de veículos no Brasil e altera modelo atual

Proposta prevê retorno de informações regionais nas placas e levanta discussão sobre segurança pública, identidade e padronização do Mercosul

Proposta avança na Câmara e pode alterar padrão atual

Um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional pode mudar novamente o modelo de placas de veículos no Brasil. A proposta prevê a inclusão do nome do estado, do município e da bandeira da unidade federativa nas placas, retomando elementos que existiam antes da adoção do padrão Mercosul.

O texto, de autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC), já foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados e agora segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A proposta reacende um debate relevante sobre o equilíbrio entre segurança pública e padronização internacional, especialmente após mudanças recentes no sistema de identificação veicular.

O que muda com o novo projeto

Caso seja aprovado, o projeto pretende modificar pontos centrais das placas atualmente utilizadas no país.

As principais alterações previstas incluem o retorno de informações regionais, com destaque para a identificação do local de origem do veículo. Além disso, a proposta prevê a inclusão de elementos visuais que reforcem a identidade estadual.

Na prática, o modelo voltaria a exibir dados que foram retirados com a implementação do padrão Mercosul, alterando significativamente o visual das placas.

Argumentos a favor: segurança e identificação mais rápida

Para o autor do projeto, Esperidião Amin, a mudança pode trazer ganhos importantes para a segurança pública.

Segundo ele, a presença de informações como estado e município facilitaria a atuação de agentes de trânsito e forças policiais, principalmente em casos de furtos, roubos e outras infrações.

A lógica é que a identificação visual imediata da origem de um veículo pode agilizar abordagens e investigações, reduzindo a dependência exclusiva de sistemas digitais.

Relator aponta impacto cultural e percepção social

O relator da proposta na comissão, deputado Hugo Leal, também defendeu a medida, mas destacou outro aspecto: o fator cultural.

De acordo com ele, o retorno dessas informações pode reforçar o senso de pertencimento regional, algo que, segundo o parlamentar, se perdeu com a padronização do Mercosul.

Outro ponto levantado é a percepção no dia a dia. A identificação de veículos “de fora” poderia se tornar mais simples, o que, para alguns, ajuda na organização local — embora esse argumento também gere controvérsias.

Como funciona o modelo atual do Mercosul

Desde 2020, o Brasil utiliza o padrão de placas do Mercosul, adotado com o objetivo de unificar a identificação veicular entre os países do bloco.

O modelo atual trouxe mudanças significativas, como:

— nova combinação alfanumérica (letras e números)

— maior quantidade de combinações possíveis

— inclusão de QR Code para consulta de dados

Na época da implementação, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) justificou a mudança afirmando que o sistema antigo estava próximo do limite de combinações disponíveis.

Com o novo formato, a capacidade saltou para cerca de 450 milhões de combinações, ampliando significativamente o alcance do sistema.

Histórico de tentativas e obstáculos

A discussão sobre a inclusão de elementos regionais nas placas não é inédita. Durante a implementação do novo modelo, o estado do Rio de Janeiro chegou a propor a inclusão de sua bandeira nas placas.

No entanto, a iniciativa foi considerada inviável e acabou barrada pelo governo federal, sob o argumento de que comprometeria a padronização nacional.

Esse histórico indica que mudanças no modelo atual podem enfrentar resistência técnica e política.

Debate divide especialistas e sociedade

A proposta levanta questionamentos importantes. De um lado, há quem defenda maior facilidade de identificação e possíveis ganhos para a segurança pública. De outro, especialistas apontam que sistemas modernos já permitem rastreamento eficiente sem necessidade de informações visíveis.

Além disso, há preocupações sobre possíveis efeitos colaterais, como discriminação regional ou uso indevido dessas informações no cotidiano.

Próximos passos da proposta

O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para votação no plenário. Caso aprovado, poderá representar mais uma mudança significativa no sistema de identificação veicular brasileiro em poucos anos.

O desfecho da proposta deve indicar se o país optará por reforçar características regionais ou manter o modelo padronizado adotado internacionalmente, mantendo o alinhamento com os demais países do Mercosul.