A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, oficializou o início da edição de 2023 da “Campanha do Agasalho” em cerimônia realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, na tarde desta segunda-feira (22/05). O projeto visa arrecadar mais de 150 mil peças de roupas diversas e cobertores em bom estado de conservação e destiná-las às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A partir desta terça-feira (23/05), os munícipes que desejarem contribuir podem realizar doações na sede do órgão social localizada no Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro; 2º andar, sala 224), sendo este um dos mais de 50 pontos de entrega. A lista completa de pontos de doação será disponibilizada no site oficial da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br) nos próximos dias.

A abertura da campanha contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi. As primeiras doações foram feitas por autoridades, representantes de entidades parceiras e organizadores da ação presentes.

Com o lema “Mãos que se unem, corações que aquecem”, a ação que arrecadou e entregou cerca de 73 mil peças em 2022 retorna ao agregar parcerias com entidades diversas. Entre elas estão a Guarda Mirim de Suzano (GMS), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o Suzano Shopping, a Auge Embalagens e o Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081).

Para o presidente da GMS, Eduardo Raffoul, o ato de solidariedade é encantador e, por isso, fazer parte de mais uma “Campanha do Agasalho” é especial. “Nossa cidade está na melhor fase de sua história e isso é fruto de muito trabalho em iniciativas que ajudam pessoas de todos os lugares. Parabenizo a primeira-dama Larissa (Ashiuchi), o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a todos os envolvidos pela brilhante seriedade, pois, assim como vocês, a Guarda Mirim fará de tudo para contribuir com quem mais precisa”, destacou.

Por sua vez, o chefe de instrução do Tiro de Guerra, o 1° sargento Leonardo de Oliveira Marques, destacou a satisfação de participar novamente da iniciativa. “Exaltar o espírito do voluntariado em nossos novos atiradores é muito importante, pois um dos pilares da atuação do Exército é se doar pelo próximo em todas as oportunidades. Seguimos honrando este propósito”, postulou.

Já a gerente de manutenção da Sabesp, Jocelma Gonçalves, agradeceu o convite para fazer parte da ação, tendo este projeto como uma missão voluntária. “A Sabesp é uma empresa voltada às causas sociais e, por isso, ressaltamos nosso apoio a essa iniciativa tão importante para os moradores da cidade”, comentou.

Presente na solenidade, o vereador Artur Takayama destacou o empenho dos envolvidos, ressaltando a grandiosidade do projeto em Suzano “Em nome de toda a Câmara, eu parabenizo e agradeço o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e a todos que fazem parte dessa ação tão bonita. Nos colocamos à disposição para contribuir da melhor forma possível”, ressaltou.

Segundo Larissa, esta pode parecer uma atitude simples, mas, na verdade, trata-se de uma forma poderosa de ajudar o próximo. “A ‘Campanha do Agasalho’ é um modo de ajudar a quem mais precisa por meio de uma rede solidária que chega a todos os lugares do município. Esta é uma grande missão que instauramos em 2017 e, a cada ano, estamos incrementando mais e mais este projeto feito com muito amor, carinho e trabalho da nossa parte”, destacou.

Em sua fala, o chefe do Executivo suzanense destacou que o trabalho do Poder Público é fazer a diferença para o próximo e a nova campanha ampliará horizontes. “Por meio dos vários projetos que conduzimos, sempre buscamos garantir o máximo de apoio possível às famílias em situação de vulnerabilidade. Neste ano, por exemplo, esperamos anunciar mais parcerias e vertentes desta ação em breve, contemplando mais públicos e incentivando ainda mais doadores a contribuir. Agradeço a todos pela participação, seguimos trabalhando em prol do povo suzanense”, definiu Ashiuchi.

Presenças

Na ocasião, também estiveram presentes os secretários municipais Pedro Ishi (Saúde); André Chiang (Meio Ambiente); Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos); Paulo Pavione (Comunicação Pública); Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer); e Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), além do coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Mauro Vaz.

Os vereadores, Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; e Gerice Rego Lione também estiveram presentes, assim como o diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Arrones Dainez Júnior; o presidente do Conselho Municipal de Desportos, José Serafim da Silva Júnior; e a vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM), Maria Margarida Mesquita.