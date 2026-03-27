Poá celebra 77 anos com maior desfile cívico da história e participação de 10 mil pessoas

Com público recorde, ato solene em comemoração ao aniversário da cidade destacou a história e a cultura de Poá e encerrou em clima de festa com a distribuição de mais de milhares de pedaços de bolo

A cidade de Poá celebrou, nesta quinta-feira (26), seus 77 anos de emancipação político-administrativa com um grandioso desfile cívico que reuniu cerca de 10 mil pessoas na região central. A edição, considerada a maior já realizada, reuniu estudantes das redes municipal e estadual de ensino, forças de segurança, entidades e representantes de diversos setores, reforçando o sentimento de pertencimento e valorização da história local. O evento contou ainda com a participação do prefeito Saulo Souza, da primeira-dama Flavia Souza, dos deputados federais Maurício Neves e Guilherme Derrite, além de vereadores, secretários municipais e outras autoridades do município.

Realizado na rua Vereador José Calil, em frente à Câmara Municipal, o desfile integrou as comemorações oficiais do aniversário da cidade. Com o tema “A História, o Desenvolvimento e a Cultura de Poá”, o evento destacou a trajetória do município ao longo dos anos.

A programação reuniu 43 escolas da rede municipal, com cerca de mais de 1,5 mil alunos e profissionais da educação, além de instituições como a Guarda Civil Municipal de Poá, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Militar com seu Corpo Musical, a Polícia Civil, o Tiro de Guerra de Suzano e o Grupo de Escoteiros de Poá.

Secretarias municipais também participaram com apresentações e exposições de serviços, incluindo áreas como Cultura, Turismo, Meio Ambiente e Assistência e Desenvolvimento Social. Atletas da Secretaria de Esportes, a Banda Marcial de Poá, clubes e entidades sociais também marcaram presença. Durante o desfile, foram destacados símbolos importantes da cidade, como as orquídeas, as nascentes, os templos religiosos e o fortalecimento da cultura de paz nas escolas e na comunidade.

Após o encerramento, autoridades e população participaram do tradicional “Parabéns para Poá”, com a distribuição de milhares de pedaços de bolo.

O prefeito Saulo Souza ressaltou o significado da data. “Hoje é um dia de celebração para toda nossa população poaense. São 77 anos de história e 404 anos de fundação. Poá cresceu, se fortaleceu e hoje está entre as 100 melhores cidades do país para viver, de acordo com o ranking de competitividade nacional. E quem faz essa história é a força do juntos, por isso precisamos festejar esse grande momento que estamos vivendo”, afirmou.

O deputado federal Guilherme Derrite destacou a parceria com o município. “É uma alegria participar do aniversário de Poá. Estamos trabalhando para que ainda este ano possamos iniciar as obras do quartel do Corpo de Bombeiros na cidade, que é uma demanda antiga da população e que vai se tornar realidade”, disse.

Já o deputado federal Maurício Neves enfatizou o momento vivido pela cidade e sua relação com a população poaense. “É um dia especial e abençoado. Poá vive um processo de renovação e transformação. É uma honra acompanhar esse trabalho realizado pelo prefeito Saulo Souza desde o início e contribuir com novas conquistas para a cidade”, declarou.

O desfile também marca a consolidação da retomada da tradição cívica no município. Após anos sem realização, o evento voltou ao calendário oficial em 2025 e, em 2026, ocorre pelo segundo ano consecutivo.