Search
Close this search box.

Renatinho assume presidência do PSB em Ferraz

Ferraz de Vasconcelos foi palco do “Giro 40”, iniciativa do Partido Socialista Brasileiro (PSB) que percorre diversas regiões do estado de São Paulo com o objetivo de fortalecer lideranças locais e ampliar a base de filiados da sigla.

O encontro reuniu importantes nomes da política nacional e estadual, como o ministro Márcio França, a deputada federal Tabata Amaral, a deputada estadual Marina Helou e o presidente estadual do PSB, Caio França.

Durante o evento, foi oficializada a posse do vereador Renatinho como novo presidente do PSB em Ferraz de Vasconcelos. A movimentação reforça seu protagonismo dentro do partido e o coloca como um dos principais nomes da legenda para disputar uma vaga no Legislativo nas eleições de 2026, seja como deputado estadual ou federal.

As lideranças destacaram o crescimento do PSB na região e a importância de ampliar a representatividade política tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Nesse cenário, o nome de Renatinho foi apontado como uma candidatura forte e competitiva.

A deputada Tabata Amaral ressaltou a atuação do vereador, especialmente na área da educação, enquanto Caio França destacou a visibilidade que o mandato tem dado às principais demandas da população, além do trabalho na captação de recursos para o município.

Já o ministro Márcio França foi direto ao defender a candidatura do parlamentar, afirmando que Renatinho precisa estar na disputa em 2026, independentemente do cargo escolhido.

Em seu discurso, Renatinho afirmou estar preparado para novos desafios e reforçou o compromisso com o desenvolvimento da cidade. “Estou pronto para disputar as eleições para deputado. Como vereador, avançamos em áreas importantes, como segurança e educação. Infelizmente, algumas conquistas ainda enfrentam obstáculos que vão além da questão técnica e passam pela política”, declarou.

A definição sobre qual cargo irá disputar deve ser anunciada nos próximos meses. O que já está consolidado é o respaldo do PSB à sua candidatura na próxima eleição.

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube