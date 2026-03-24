Minha Casa, Minha Vida amplia teto para R$ 13 mil e eleva valor de imóveis financiados

Mudanças aprovadas pelo FGTS ampliam alcance do programa habitacional e beneficiam famílias de baixa e média renda em todo o país

Conselho do FGTS aprova mudanças no programa habitacional

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou nesta terça-feira (24) uma série de mudanças no Minha Casa, Minha Vida que ampliam tanto o teto de renda das famílias quanto os valores máximos dos imóveis financiados.

A decisão foi unânime e faz parte de uma estratégia do governo federal para expandir o acesso à moradia no Brasil.

As novas regras ainda dependem de publicação no Diário Oficial da União para entrarem em vigor.

Novo teto de renda amplia acesso ao programa

Com a atualização, todas as faixas de renda do programa foram reajustadas, permitindo que mais famílias sejam contempladas.

Os novos limites passam a ser:

Faixa 1: de R$ 2.850 para R$ 3.200

Faixa 2: de R$ 4.700 para R$ 5.000

Faixa 3: de R$ 8.600 para R$ 9.600

Faixa 4: de R$ 12.000 para R$ 13.000

A ampliação da Faixa 4, voltada à classe média, é um dos principais destaques da medida, consolidando o movimento recente de expansão do programa para além das camadas de menor renda.

Juros mais baixos para famílias da Faixa 1

Outra mudança importante envolve as condições de financiamento.

Foi criada uma nova taxa de juros de 4,50% ao ano para famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 3.200, ampliando o acesso ao crédito com condições mais favoráveis.

A medida busca equilibrar o aumento da renda limite com a manutenção de condições acessíveis para os beneficiários.

Valores dos imóveis também sobem

Além da renda, o teto dos imóveis financiados também foi reajustado nas faixas superiores, acompanhando a valorização do mercado imobiliário.

Os novos limites são:

Faixa 3: de R$ 350 mil para R$ 400 mil

Faixa 4: de R$ 500 mil para R$ 600 mil

Os aumentos representam alta de até 20%, o que pode ampliar a oferta de imóveis disponíveis dentro do programa, especialmente em grandes centros urbanos.

Impacto bilionário e uso do Fundo Social

Segundo estimativas apresentadas durante a reunião, as mudanças devem gerar impacto de cerca de R$ 500 milhões no orçamento de subsídios.

Além disso, o programa contará com reforço financeiro relevante.

Recursos do Fundo Social, que somam cerca de R$ 31 bilhões, serão utilizados para sustentar a ampliação do programa, reduzindo a necessidade de recursos adicionais do orçamento tradicional.

Programa é prioridade do governo federal

Relançado na atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Minha Casa, Minha Vida é considerado uma das principais políticas públicas voltadas à habitação.

Criado em 2009, o programa tem como objetivo facilitar o acesso à casa própria para famílias de baixa e média renda, além de estimular o setor da construção civil.

Medidas ampliam alcance, mas levantam desafios

Especialistas avaliam que a ampliação dos limites pode aumentar significativamente o número de beneficiários, principalmente nas faixas intermediárias e de classe média.

Por outro lado, também há desafios.

O aumento dos tetos precisa ser acompanhado por oferta suficiente de imóveis e controle de preços, para evitar que a medida perca efetividade diante da valorização do mercado.

Expansão reforça papel social do programa

Com as novas regras, o Minha Casa, Minha Vida amplia seu alcance e se consolida como uma das principais ferramentas de política habitacional no Brasil.

A expectativa é de que as mudanças ajudem a reduzir o déficit habitacional e facilitem o acesso ao crédito imobiliário, especialmente em um cenário de juros ainda elevados e alta demanda por moradia.