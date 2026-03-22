AUMENTAM AS RECLAMAÇÕES CONTRA A SABESP POR COBRANÇAS E FATURAMENTO

O número de reclamações contra a Sabesp registradas na Arsesp apresentou crescimento significativo ao longo dos últimos 12 meses, com destaque para as queixas relacionadas a faturamento e cobranças.

De acordo com dados da agência reguladora, as reclamações sobre faturamento mais que dobraram, passando de 238 registros em março de 2025 para 537 em fevereiro de 2026. Já as queixas especificamente ligadas a cobranças quase quadruplicaram no mesmo período, saltando de 56 para 204 ocorrências.

Segundo a própria concessionária, o aumento no volume de reclamações é compatível com a intensificação das ações de cobrança. Ainda assim, consumidores relatam dificuldades na resolução de problemas e questionam a origem dos valores cobrados.

Nos postos de atendimento, usuários ouvidos pela reportagem criticaram principalmente possíveis inconsistências nos hidrômetros, apontados como responsáveis por cobranças consideradas indevidas.

Apesar dos números representarem, em média, 1,18 reclamação a cada 10 mil unidades consumidoras, especialistas avaliam que o índice pode ser subnotificado. Isso porque muitos consumidores ainda desconhecem o papel da Arsesp e os canais disponíveis para registrar queixas após esgotarem as tentativas de solução junto à concessionária.

Além das reclamações formais, os pedidos de informação relacionados a questões financeiras — como faturamento, contas, débitos, religação de água e cobranças — lideram as demandas encaminhadas à agência reguladora envolvendo a Sabesp