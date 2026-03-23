Arujá celebra o Mês da Mulher com o ‘Cuidando de quem Cuida’, com serviços de saúde, beleza e apoio ao empreendedorismo

A Praça do Coreto, localizada na Rua Prudente de Morais, no centro de Arujá, foi o cenário de uma grande mobilização social neste domingo (22), com o Evento Especial “Cuidando de quem Cuida”, que reuniu encanto, força e a união das mulheres. A iniciativa teve organização da Prefeitura de Arujá e da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Arujá, do Fundo Social de Solidariedade, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e da Rede de Proteção Integrada à Mulher, em conjunto com o Encontro de Antiguidades, a Feira do Microempreendedor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social e da Diretoria da Mulher, de Educação, Saúde, Segurança, Cultura e Esportes. Participaram o Liceu da Beleza e diversas empresas e colaboradores, incluindo a OAB – Subseção Arujá, a Patrulha Maria da Penha da GCM, marcando o encerramento das atividades do Mês da Mulher.

A edição especial ofereceu desde atendimentos de saúde e beleza até suporte jurídico e orientações sobre empreendedorismo e direitos das mulheres, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o acolhimento do público feminino e o fortalecimento do comércio local.

Exposição de carros antigos, tendas com produtos e serviços diversos, shows de Aline Paiva e da banda Velvet Star, além do concurso de pin-ups, promovido pelo Encontro de Antiguidades, foram o ponto alto do evento.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Clau Camargo, ressaltou o papel transformador das Políticas Públicas voltadas ao bem-estar feminino e reiterou o papel fundamental da mulher na sociedade. Ela enfatizou a importância do suporte integral oferecido pela rede municipal de apoio. “Nossa missão é garantir que a mulher de Arujá se sinta amparada em todas as suas jornadas. O ‘Cuidando de Quem Cuida’ não é apenas um evento, é um símbolo de que a nossa rede de proteção está ativa, oferecendo desde ações de saúde e beleza, que impactam a autoestima feminina, até o suporte jurídico e psicológico, tão necessários, para que elas, seus filhos e famílias se sintam seguros. Porque o lugar da mulher é onde ela quiser.” afirmou.

Já a presidente da Câmara, Professora Cris, comentou sobre a importância da união dos homens na promoção da pauta contra a violência praticada às mulheres. “Não somos contra os homens de bem. Pelo contrário. Neste evento, estão muitos deles. Por isso, precisamos da ajuda de todos para combater este mal”, pontuou.

A mobilização contou também com o discurso da secretária municipal de Assistência Social, Juliana Daniel, que, ao lado da diretora da Mulher, Ana Poli, colocou sua pasta à disposição para orientações diversas e auxílio às mulheres em todas as esferas. No palco, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a secretária-adjunta Flávia Sanches e, pelo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Givânia Silva.

A ação, fruto da parceria entre os Poderes Executivo e Legislativo e colaboradores, destacou projetos estratégicos e reforçou o papel vital do Poder Público pela igualdade dos direitos das mulheres.

Ao longo do dia, o público teve acesso também à aferição de pressão, atualização de vacinas e testes rápidos pela Secretaria Municipal de Saúde, além de informações sobre a Patrulha Maria da Penha, serviços estéticos e dos mais variados segmentos de diversas empresas.

No “Espaço Empreendedor”, os microempreendedores locais ganharam visibilidade, fomentando a economia da região em um ambiente de celebração cultural, com a presença dos ônibus do Desenvolvimento Econômico e da Cultura Itinerante, que incluiu show da cantora Aline Paiva e da banda Velvet Star.

A Secretaria Municipal de Esportes também esteve presente e teve até aula de defesa pessoal ministrada por parceiros da ação.

Houve ainda distribuição da Cartilha pelo Fim da Violência contra a Mulher e orientações variadas para um público estimado em cerca de 2,5 mil pessoas.

A programação foi encerrada por volta das 15 horas, consolidando Arujá como uma cidade que planeja o futuro, sob a ótica do cuidado humano, da valorização feminina e da inclusão social.

Confira os nomes das vencedoras do concurso de pin-ups, que reuniu 15 participantes:

1°) Sheila Alves

2°) Fátima Aparecida

3°) Taís Mota