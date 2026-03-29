Inauguração do Terminal de Palmeiras se consolida como uma das maiores entregas da história da região sul

Projeto integra pacote de obras que tem transformado a mobilidade em Suzano; operação das linhas no novo local tem início já neste sábado (28/03)

A Prefeitura de Suzano inaugurou neste sábado (28/03) o Terminal de Transporte Urbano – Terminal Sul “Jorge Ueno”, em uma cerimônia especial que celebrou uma das maiores entregas voltadas à região sul da cidade. O projeto, que leva as assinaturas do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e do atual prefeito Pedro Ishi, integra um pacote de obras que tem transformado a mobilidade do município.

A solenidade, que teve várias atividades culturais, de lazer e de saúde para toda a família ao longo da manhã e início da tarde, contou com a participação de mais de 500 pessoas. Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Pedro Ishi; a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; o vice-prefeito Said Raful; o deputado federal Marcio Alvino; o presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; o secretário do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; e o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Galo.

O equipamento instalado na estrada do Koyama, 365, que será administrado pela concessionária Radial Transporte, beneficiará 11 mil pessoas diariamente e proporcionará mais opções com os demais trajetos, facilitando o acesso à Estação Suzano, da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A operação já tem início neste sábado e contará com as linhas iniciais “01EX|Expresso Palmeiras – Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte” e “17TR|Palmeiras – Caulim”; e também as linhas de passagem “12TR|Duchen” e “16TR|Jardim Brasil”. Nos finais de semana, haverá a linha “Magic City”, que atenderá o parque aquático saindo do Terminal Sul. Os itinerários podem ser conferidos no site http://radialtransporte.com.br.

Para viabilizar a construção desta estrutura, num espaço de 1,2 mil metros quadrados, houve um investimento de R$ 7.970.114,41, com recursos estaduais (R$ 6 milhões) e da própria administração municipal (R$ 1,97 milhão), que garantiram a execução das etapas necessárias para conclusão do projeto, incluindo terraplanagem, fundação, colocação da estrutura de concreto armado e metálica para a cobertura, execução da guarita, demarcação do viário, colocação de grama, pavimentação, paisagismo e pintura.

A prefeitura também proporcionou melhorias no entorno do equipamento, como os serviços que ocorreram na rua Daniela Varjão, na Vila Real Santista, que recebeu piso intertravado (bloquetes) e intervenção no sistema de drenagem desde o terminal até a rua Sebastião de Lima Franco, com a instalação das tubulações necessárias para a captação de água, acompanhada da construção de guias e sarjetas.

A conclusão do projeto representa não só a abertura de um novo eixo de deslocamento da região sul, mas também o início de uma nova etapa de serviços nesta localidade, para a qual ainda estão previstas outras intervenções, como um novo Centro Unificado de Serviços (Centrus).

A transformação da mobilidade de Palmeiras tem alcançado, por exemplo, a Vila Fátima, com obras em diversas vias importantes, ampliando a infraestrutura urbana e garantindo mais qualidade de vida para os moradores.

Em 2023, os trabalhos relacionados à infraestrutura na região contemplaram, entre outras vias, a rua Sebastião Moreira, a “Rua da Feira”, uma das principais do Parque Palmeiras, com aplicação de massa asfáltica em toda a sua extensão, substituição de guias, sarjetas e sarjetões, além de zeladoria, pintura da sinalização e a correção na iluminação pública.

Em 2020, outras ações alcançaram o Jardim Brasil, com ampliação do sistema de drenagem de águas pluviais, contemplando o corredor de ônibus local, além de melhorias no bairro Estância Americana.

Cerimônia

Durante a cerimônia de inauguração, as autoridades ressaltaram a importância da obra para a mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidade. O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana destacou o papel estratégico do equipamento para. “O novo Terminal de Palmeiras será essencial para a integração das regiões norte e sul da cidade, beneficiando milhares de passageiros diariamente”, afirmou Claudinei Galo.

O presidente da Câmara de Suzano ressaltou o simbolismo da entrega e a homenagem prestada. “Este é um dia especial e histórico. Uma obra que representa dignidade e respeito com a população. Fico muito honrado por ter sido o autor do projeto de lei que denominou o Terminal Sul com o nome de Jorge Ueno”, declarou o vereador Artur Takayama.

Mesmo não estando presente, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, participou por meio de um vídeo enviado para a cerimônia. “Hoje é dia de celebrar essa vitória. Sem dúvida, é mais um sonho da população que se torna realidade”, destacou.

O deputado federal Marcio Alvino também enfatizou a relevância da obra e a escolha do homenageado. “Este é um dia muito importante. Não tenho dúvida de que o novo terminal vai melhorar e muito a mobilidade urbana de Suzano como um todo, representando a transformação que a cidade vem tendo nos últimos anos. Sem contar que o nome escolhido em homenagem foi muito acertado, pois se trata de uma pessoa que dedicou parte da sua vida ao distrito de Palmeiras”, afirmou.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi enfatizou o trabalho conjunto que possibilitou a entrega do novo equipamento e os próximos avanços previstos para a região. “É com essas conquistas que avançamos juntos, até mesmo porque ninguém faz nada sozinho. Temos muitas parcerias e apoios. Ficamos muito orgulhosos por concluir esta grande e importante obra, que leva o nome de uma pessoa muito especial para a cidade, que é Jorge Ueno. Agradeço aos seus familiares por fazerem questão de estarem presentes nesta solenidade. Com o Terminal Sul, queremos transformar essa região em um verdadeiro polo de desenvolvimento”, afirmou.

Homenageado

O Terminal Sul presta homenagem a Jorge Ueno por sua atuação junto à comunidade oriental e pelos serviços prestados à administração municipal, onde atuou, entre outras funções, como tradutor e intérprete de prefeitos e vice-prefeitos em três ocasiões de visita ao Japão, na cidade de Komatsu, na província de Ishikawa (Ishikawa-ken).

Ao longo dos seus 68 anos de vida, completos no momento de seu falecimento, em 2017, Jorge Ueno foi presidente da Associação Nigiu-Go de Moços Fukuhaku; primeiro secretário do Conselho Deliberativo da Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano; diretor da Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa e Assistência Social; diretor da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo – Enkyo; e presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Palmeiras.

Durante a solenidade deste sábado, estiveram presentes a viúva de Jorge Ueno, Machico Ichiara, o filho Jô Ueno e os irmãos Roberto Ueno, Yooko Ueno Tanaka, Elizabeth Kyoko Ueno e Vilma Yuriko Ueno Ishi.

Presenças

Entre as demais autoridades que prestigiaram o evento estavam os secretários municipais Paulo Pavione (Comunicação Pública); Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos); Cintia Lira (Administração); Renata Priscila Magalhães (Educação); Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social); Afrânio Evaristo da Silva (Gabinete); César Braga (Controladoria Geral do Município); Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos); William Harada (Saúde); André Chiang (Meio Ambiente); Denis Watanabe (Planejamento e Gestão Orçamentária); Francisco Balbino (Segurança Cidadã); Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação); Itamar Viana (Finanças); Alex Santos (Governo); José Luiz Spitti (Cultura); e Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego).

Pela Câmara também compareceram Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Rogério Castilho; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; André Marcos de Abreu, o Pacola; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro; Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt; e Denis Claudio da Silva, o Denis Filho do Pedrinho do Mercado.