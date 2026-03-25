Brasil entra na era dos caças de alta tecnologia com Gripen produzido em solo nacional

Apresentação histórica na Embraer marca avanço industrial, transferência de tecnologia e fortalecimento da defesa aérea brasileira

Primeiro Gripen brasileiro é apresentado em evento histórico no interior de São Paulo

O Brasil deu um passo significativo rumo à autonomia tecnológica na área de defesa com a apresentação do primeiro caça F-39E Gripen produzido no país. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira (25), na unidade da Embraer, localizada em Gavião Peixoto.

O evento reuniu diversas autoridades, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de representantes da indústria aeronáutica e das Forças Armadas. A apresentação simboliza um marco para a indústria nacional, consolidando o país como participante ativo na produção de aeronaves militares de última geração.

Parceria internacional viabiliza produção nacional

O caça F-39E Gripen é resultado de uma parceria estratégica entre a brasileira Embraer e a sueca Saab. O acordo prevê não apenas a aquisição das aeronaves, mas também a transferência de tecnologia, permitindo que engenheiros brasileiros participem diretamente do desenvolvimento e da produção.

Firmado em 2014, o contrato prevê a compra de 36 aeronaves, com investimento total estimado em US$ 4 bilhões. Parte dessas unidades já está sendo produzida em território nacional, ampliando a capacidade industrial do Brasil no setor de defesa.

Tecnologia de ponta e capacidade operacional avançada

O Gripen é considerado um dos caças mais modernos em operação no mundo. Equipado com sistemas avançados de combate, guerra eletrônica e comunicação, o modelo foi projetado para atuar em diferentes cenários, desde missões de defesa até operações de ataque e reconhecimento.

Entre os principais destaques tecnológicos estão:

Sistema de guerra eletrônica, capaz de confundir radares inimigos e evitar detecção

Sensores de alerta de mísseis e radares, que aumentam a sobrevivência em combate

Comunicação criptografada via Link-BR2, desenvolvida no Brasil

Capacidade de operação em rede, permitindo integração em tempo real com outras forças

Além disso, o caça pode operar com armamentos de alto desempenho, como o míssil Meteor, um dos mais avançados do mundo em alcance além do campo visual.

Desempenho supersônico e versatilidade em missões

O F-39E Gripen apresenta características que o colocam entre os mais eficientes da sua categoria. A aeronave pode atingir velocidades de até 2.400 km/h, aproximadamente o dobro da velocidade do som, e possui autonomia de cerca de duas horas e meia de voo.

Outro diferencial importante é a capacidade de reabastecimento em pleno ar, o que amplia significativamente seu alcance operacional e flexibilidade em missões de longa duração.

Substituição de frota e modernização da defesa aérea

A introdução do Gripen faz parte de um amplo programa de modernização da Força Aérea Brasileira. O novo caça substituirá gradualmente os antigos F-5, aeronaves de origem americana que estavam em operação há décadas.

A modernização representa um salto tecnológico significativo, elevando o nível de proteção do espaço aéreo brasileiro e alinhando o país às principais potências em termos de capacidade militar.

Em fevereiro de 2026, o Gripen entrou em estado de alerta de defesa aérea pela primeira vez no Brasil, passando a atuar diretamente na proteção de áreas estratégicas, como a capital federal.

Impacto econômico e geração de empregos

Além dos avanços militares, o programa Gripen também traz impactos relevantes para a economia brasileira. Mais de 300 engenheiros participaram do projeto, incluindo treinamentos na Suécia, o que contribui para a formação de mão de obra altamente qualificada.

O projeto também é responsável por:

Mais de 2 mil empregos diretos na cadeia de produção

Cerca de 10 mil postos de trabalho indiretos, impulsionando diversos setores industriais

Esse movimento fortalece o Brasil como um polo de alta tecnologia e inovação na indústria aeroespacial.

Marco estratégico para a indústria nacional

A produção do primeiro Gripen em território brasileiro representa muito mais do que a entrega de uma aeronave. Trata-se de um avanço estratégico, que insere o país em uma cadeia global altamente sofisticada e abre portas para futuras exportações.

Durante a apresentação, autoridades destacaram que o projeto demonstra a capacidade do Brasil de transformar desafios em conquistas concretas, reforçando o papel da indústria nacional no cenário internacional.

Próximos passos antes da operação definitiva

Apesar da apresentação oficial, a aeronave ainda passará por etapas finais antes de entrar em operação plena. Segundo a Embraer, o caça será submetido a testes funcionais e voos de ensaio.

Após essa fase, o modelo será integrado à frota já existente na Base Aérea de Anápolis, onde atualmente operam outras unidades do Gripen recebidas pela FAB — até então, todas produzidas na Suécia.

Brasil avança rumo à soberania tecnológica

Com a fabricação local do F-39E Gripen, o Brasil dá um passo decisivo rumo à soberania tecnológica no setor de defesa. A combinação de investimento, cooperação internacional e desenvolvimento interno posiciona o país entre os poucos capazes de produzir caças de última geração.O marco alcançado nesta quarta-feira reforça não apenas a capacidade militar brasileira, mas também o potencial da indústria nacional em competir em um dos segmentos mais exigentes e estratégicos do mundo.