Prefeitura de Arujá intensifica exames preventivos e vacinação da mulher durante o Março Lilás

A Prefeitura de Arujá, pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde, consolidou uma importante etapa da campanha Março Lilás 2026, com uma mobilização estratégica voltada ao cuidado integral da população feminina, realizada no último sábado (21), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Mirante, Centro, Parque Rodrigo Barreto e Jardim Emília. Integrando as ações do Mês da Mulher, o município alcançou a marca de 926 procedimentos e atendimentos realizados ao longo da campanha, reforçando o foco no diagnóstico precoce e na prevenção de doenças.

O balanço geral das atividades nas unidades de saúde incluiu a coleta de 239 exames de Papanicolau, a realização de 367 testes rápidos, 20 aplicações de vacinas, além de 93 atendimentos clínicos e o encaminhamento de 53 solicitações para mamografias e 33 ultrassonografias. A iniciativa buscou ampliar o acesso aos serviços essenciais e fortalecer o acolhimento humanizado, garantindo que as mulheres arujaenses possam atualizar exames preventivos e esquemas vacinais com agilidade e suporte técnico adequado. A Secretaria Municipal de Saúde salienta que as ações “extramuros” são muito importantes para reforçar as estratégias de prevenção e cuidados, além de atualizar a situação clínica das pacientes.

‘Cuidando de quem Cuida’

Como parte da programação especial do Mês da Mulher, a pasta também levou suas equipes para a Praça do Coreto, no último domingo (22), aproveitando o fluxo da Feira do Microempreendedor e do Encontro de Antiguidades, durante o evento “Cuidando de quem Cuida”. A atividade, que contou com a participação do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e da Divisão de Vigilância Epidemiológica, resultou em 70 atendimentos diretos ao público presente. Durante a ocasião, foram aplicadas doses de vacina e realizados testes rápidos, além de 50 verificações de glicemia e 46 aferições de pressão arterial.

Com o objetivo de disseminar informações sobre autocuidado, as equipes distribuíram 367 kits de prevenção e ofereceram orientações de saúde diversas. Esse trabalho intersetorial reafirma o compromisso da gestão municipal em ocupar os espaços públicos com serviços de utilidade pública, promovendo a educação em saúde e facilitando o acesso aos cuidados preventivos para toda a comunidade arujaense.