Fraude milionária na Caixa: esquema usava funcionários, empresas de fachada e criptomoedas para desviar recursos

Operação da Polícia Federal revela organização criminosa sofisticada que pode ter causado prejuízo superior a R$ 500 milhões
Como funcionava o esquema de fraude bancária
A Polícia Federal revelou detalhes de um esquema estruturado de fraudes contra a Caixa Econômica Federal que pode ter gerado um prejuízo superior a R$ 500 milhões.
Segundo as investigações, o grupo atuava de forma organizada e com divisão clara de tarefas. O ponto central da fraude era a cooptação de funcionários de instituições financeiras, que tinham acesso direto aos sistemas bancários.
Esses funcionários inseriam dados falsos ou manipulados para viabilizar operações irregulares, como:
Liberação indevida de valores
Saques não autorizados
Transferências fraudulentas
Com isso, o dinheiro era liberado sem qualquer respaldo legal, dificultando a identificação imediata das irregularidades.
Participação de empresas de fachada para ocultar valores
Após a liberação dos recursos, o esquema avançava para uma segunda fase: a ocultação do dinheiro.
Os investigados utilizavam empresas de fachada e estruturas empresariais complexas, muitas vezes interligadas, para:
Mascarar a origem dos recursos
Fragmentar transações financeiras
Dificultar o rastreamento pelas autoridades
Essa estratégia é comum em esquemas de lavagem de dinheiro, pois cria múltiplas camadas entre o crime e o destino final dos valores.
Conversão em bens de luxo e criptomoedas
Na etapa final, os recursos desviados eram transformados para dificultar ainda mais o rastreamento.
De acordo com a PF, o dinheiro era convertido em:
Bens de alto valor, como veículos de luxo
Criptoativos, que oferecem maior anonimato nas transações
Essa prática é amplamente utilizada para “esquentar” o dinheiro ilícito, tornando mais difícil a identificação da origem criminosa.
Operação Fallax mira organização em três estados
A investigação resultou na deflagração da Operação Fallax, com ações em diversos estados. Ao todo, foram expedidos:
43 mandados de busca e apreensão
21 mandados de prisão preventiva
As diligências ocorreram em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 47 milhões em bens e ativos financeiros, com o objetivo de enfraquecer a estrutura da organização criminosa.
Outros bancos também podem ter sido afetados
Embora a investigação tenha como foco principal a Caixa, a PF identificou indícios de que outras instituições financeiras também foram alvo do esquema.
Entre elas estão:
Banco do Brasil
Bradesco
Santander
Safra
As apurações ainda estão em andamento, e as instituições acompanham o caso enquanto aguardam o desfecho das investigações.
Empresários e executivos estão entre os investigados
Entre os alvos da operação está Rafael Góis, CEO do Grupo Fictor.
Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão, tendo o celular recolhido pelas autoridades. A defesa informou que ainda não teve acesso completo aos autos e que irá prestar esclarecimentos.
Outro nome citado é o empresário Luiz Rubini, também investigado, cuja defesa afirmou não ter conhecimento prévio do processo.
Importante destacar que, segundo a PF, o grupo empresarial não é alvo direto da operação, mas sim pessoas físicas supostamente envolvidas no esquema.
Crimes investigados podem gerar penas superiores a 50 anos
Os suspeitos podem responder por diversos crimes graves, incluindo:
Organização criminosa
Estelionato qualificado
Lavagem de dinheiro
Corrupção ativa e passiva
Gestão fraudulenta
Crimes contra o sistema financeiro nacional
Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de prisão, dependendo da participação de cada envolvido.
Investigação segue com quebra de sigilos
A Justiça também autorizou medidas adicionais para aprofundar o caso, como:
Quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas
Análise de movimentações de 172 empresas
Essas ações devem permitir mapear o caminho do dinheiro desviado, identificar novos envolvidos e ampliar o alcance da investigação.
Esquema revela fragilidade e sofisticação no sistema financeiro
O caso expõe dois pontos importantes:
A vulnerabilidade interna, com participação de funcionários do sistema financeiro
O alto nível de sofisticação, com uso de tecnologia, empresas e ativos digitais
A Operação Fallax mostra como organizações criminosas têm evoluído, utilizando métodos cada vez mais complexos para fraudar instituições e ocultar recursos.