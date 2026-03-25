Fraude milionária na Caixa: esquema usava funcionários, empresas de fachada e criptomoedas para desviar recursos

Operação da Polícia Federal revela organização criminosa sofisticada que pode ter causado prejuízo superior a R$ 500 milhões

Como funcionava o esquema de fraude bancária

A Polícia Federal revelou detalhes de um esquema estruturado de fraudes contra a Caixa Econômica Federal que pode ter gerado um prejuízo superior a R$ 500 milhões.

Segundo as investigações, o grupo atuava de forma organizada e com divisão clara de tarefas. O ponto central da fraude era a cooptação de funcionários de instituições financeiras, que tinham acesso direto aos sistemas bancários.

Esses funcionários inseriam dados falsos ou manipulados para viabilizar operações irregulares, como:

Liberação indevida de valores

Saques não autorizados

Transferências fraudulentas

Com isso, o dinheiro era liberado sem qualquer respaldo legal, dificultando a identificação imediata das irregularidades.

Participação de empresas de fachada para ocultar valores

Após a liberação dos recursos, o esquema avançava para uma segunda fase: a ocultação do dinheiro.

Os investigados utilizavam empresas de fachada e estruturas empresariais complexas, muitas vezes interligadas, para:

Mascarar a origem dos recursos

Fragmentar transações financeiras

Dificultar o rastreamento pelas autoridades

Essa estratégia é comum em esquemas de lavagem de dinheiro, pois cria múltiplas camadas entre o crime e o destino final dos valores.

Conversão em bens de luxo e criptomoedas

Na etapa final, os recursos desviados eram transformados para dificultar ainda mais o rastreamento.

De acordo com a PF, o dinheiro era convertido em:

Bens de alto valor, como veículos de luxo

Criptoativos, que oferecem maior anonimato nas transações

Essa prática é amplamente utilizada para “esquentar” o dinheiro ilícito, tornando mais difícil a identificação da origem criminosa.

Operação Fallax mira organização em três estados

A investigação resultou na deflagração da Operação Fallax, com ações em diversos estados. Ao todo, foram expedidos:

43 mandados de busca e apreensão

21 mandados de prisão preventiva

As diligências ocorreram em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 47 milhões em bens e ativos financeiros, com o objetivo de enfraquecer a estrutura da organização criminosa.

Outros bancos também podem ter sido afetados

Embora a investigação tenha como foco principal a Caixa, a PF identificou indícios de que outras instituições financeiras também foram alvo do esquema.

Entre elas estão:

Banco do Brasil

Bradesco

Santander

Safra

As apurações ainda estão em andamento, e as instituições acompanham o caso enquanto aguardam o desfecho das investigações.

Empresários e executivos estão entre os investigados

Entre os alvos da operação está Rafael Góis, CEO do Grupo Fictor.

Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão, tendo o celular recolhido pelas autoridades. A defesa informou que ainda não teve acesso completo aos autos e que irá prestar esclarecimentos.

Outro nome citado é o empresário Luiz Rubini, também investigado, cuja defesa afirmou não ter conhecimento prévio do processo.

Importante destacar que, segundo a PF, o grupo empresarial não é alvo direto da operação, mas sim pessoas físicas supostamente envolvidas no esquema.

Crimes investigados podem gerar penas superiores a 50 anos

Os suspeitos podem responder por diversos crimes graves, incluindo:

Organização criminosa

Estelionato qualificado

Lavagem de dinheiro

Corrupção ativa e passiva

Gestão fraudulenta

Crimes contra o sistema financeiro nacional

Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de prisão, dependendo da participação de cada envolvido.

Investigação segue com quebra de sigilos

A Justiça também autorizou medidas adicionais para aprofundar o caso, como:

Quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas

Análise de movimentações de 172 empresas

Essas ações devem permitir mapear o caminho do dinheiro desviado, identificar novos envolvidos e ampliar o alcance da investigação.

Esquema revela fragilidade e sofisticação no sistema financeiro

O caso expõe dois pontos importantes:

A vulnerabilidade interna, com participação de funcionários do sistema financeiro

O alto nível de sofisticação, com uso de tecnologia, empresas e ativos digitais

A Operação Fallax mostra como organizações criminosas têm evoluído, utilizando métodos cada vez mais complexos para fraudar instituições e ocultar recursos.