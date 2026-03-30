Espanha fecha espaço aéreo a aviões dos EUA na guerra contra o Irã

Decisão do governo espanhol amplia tensão com Washington, enquanto presidente americano afirma que novos líderes iranianos são “mais razoáveis”

Espanha barra uso do espaço aéreo e endurece posição contra guerra

A Espanha decidiu fechar seu espaço aéreo para aviões militares dos Estados Unidos envolvidos em operações contra o Irã, intensificando sua posição contrária ao conflito no Oriente Médio.

A medida foi confirmada pela ministra da Defesa, Margarita Robles, que declarou que o país não autoriza nem o uso de bases militares nem do espaço aéreo para ações relacionadas à guerra.

A decisão vai além de restrições anteriores e obriga aeronaves americanas a alterarem suas rotas, contornando o território espanhol — exceto em casos de emergência.

Governo espanhol diz que não participará de guerra “ilegal”

A posição de Madri reflete uma estratégia política mais ampla do governo liderado por Pedro Sánchez, que tem sido um dos principais críticos das ações militares no Irã.

Segundo o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, a decisão está alinhada ao entendimento de que:

a guerra foi iniciada de forma unilateral e contraria o direito internacional

Mesmo sendo integrante da OTAN, a Espanha optou por não contribuir diretamente com a ofensiva, o que pode gerar atritos diplomáticos com os Estados Unidos.

Tensões com Washington aumentam após decisão

A medida já provoca repercussões políticas. O presidente americano Donald Trump ameaçou rever relações comerciais com a Espanha após a negativa de apoio logístico.

O fechamento do espaço aéreo é visto como um gesto de forte impacto diplomático, principalmente por envolver operações militares em andamento e limitar a mobilidade estratégica dos EUA na região.

Trump afirma que Irã vive “mudança de regime”

Em meio à escalada do conflito, Trump declarou que o Irã estaria passando por uma “mudança de regime”, após uma série de ataques que alteraram a liderança do país.

Segundo o presidente, os novos líderes iranianos seriam “muito mais razoáveis” em comparação aos anteriores.

As declarações foram feitas durante entrevista a bordo do Air Force One, na qual Trump também afirmou que:

os Estados Unidos estariam “semanas à frente” do cronograma militar em relação ao Irã

Ataques recentes mudaram cenário político iraniano

A fala de Trump ocorre após ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel que resultaram na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

Após sua morte, o comando passou para seu filho, Mojtaba Khamenei, marcando uma transição que, segundo Washington, pode alterar o equilíbrio político no país.

A sucessão e a instabilidade interna são fatores centrais no atual cenário geopolítico, influenciando diretamente as estratégias militares e diplomáticas.

Impactos geopolíticos e riscos de escalada

A decisão da Espanha, somada às declarações de Trump, reforça um cenário de crescente tensão internacional.

De um lado, aliados históricos dos EUA começam a demonstrar resistência à condução do conflito. De outro, Washington sinaliza confiança na mudança interna do Irã e na continuidade das operações.

O risco de ampliação da guerra e de impactos globais — especialmente no comércio e na segurança internacional — permanece elevado.