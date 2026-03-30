Espanha fecha espaço aéreo a aviões dos EUA na guerra contra o Irã

Decisão do governo espanhol amplia tensão com Washington, enquanto presidente americano afirma que novos líderes iranianos são “mais razoáveis”
Espanha barra uso do espaço aéreo e endurece posição contra guerra
A Espanha decidiu fechar seu espaço aéreo para aviões militares dos Estados Unidos envolvidos em operações contra o Irã, intensificando sua posição contrária ao conflito no Oriente Médio.
A medida foi confirmada pela ministra da Defesa, Margarita Robles, que declarou que o país não autoriza nem o uso de bases militares nem do espaço aéreo para ações relacionadas à guerra.
A decisão vai além de restrições anteriores e obriga aeronaves americanas a alterarem suas rotas, contornando o território espanhol — exceto em casos de emergência.
Governo espanhol diz que não participará de guerra “ilegal”
A posição de Madri reflete uma estratégia política mais ampla do governo liderado por Pedro Sánchez, que tem sido um dos principais críticos das ações militares no Irã.
Segundo o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, a decisão está alinhada ao entendimento de que:
a guerra foi iniciada de forma unilateral e contraria o direito internacional
Mesmo sendo integrante da OTAN, a Espanha optou por não contribuir diretamente com a ofensiva, o que pode gerar atritos diplomáticos com os Estados Unidos.
Tensões com Washington aumentam após decisão
A medida já provoca repercussões políticas. O presidente americano Donald Trump ameaçou rever relações comerciais com a Espanha após a negativa de apoio logístico.
O fechamento do espaço aéreo é visto como um gesto de forte impacto diplomático, principalmente por envolver operações militares em andamento e limitar a mobilidade estratégica dos EUA na região.
Trump afirma que Irã vive “mudança de regime”
Em meio à escalada do conflito, Trump declarou que o Irã estaria passando por uma “mudança de regime”, após uma série de ataques que alteraram a liderança do país.
Segundo o presidente, os novos líderes iranianos seriam “muito mais razoáveis” em comparação aos anteriores.
As declarações foram feitas durante entrevista a bordo do Air Force One, na qual Trump também afirmou que:
os Estados Unidos estariam “semanas à frente” do cronograma militar em relação ao Irã
Ataques recentes mudaram cenário político iraniano
A fala de Trump ocorre após ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel que resultaram na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.
Após sua morte, o comando passou para seu filho, Mojtaba Khamenei, marcando uma transição que, segundo Washington, pode alterar o equilíbrio político no país.
A sucessão e a instabilidade interna são fatores centrais no atual cenário geopolítico, influenciando diretamente as estratégias militares e diplomáticas.
Impactos geopolíticos e riscos de escalada
A decisão da Espanha, somada às declarações de Trump, reforça um cenário de crescente tensão internacional.
De um lado, aliados históricos dos EUA começam a demonstrar resistência à condução do conflito. De outro, Washington sinaliza confiança na mudança interna do Irã e na continuidade das operações.
O risco de ampliação da guerra e de impactos globais — especialmente no comércio e na segurança internacional — permanece elevado.