Itaquá reforça segurança com inauguração e modernização de três bases da GCM

Iniciativa amplia a capacidade operacional e fortalece a presença da corporação nos bairros

A Prefeitura de Itaquaquecetuba ampliou sua estrutura de segurança com a entrega de três bases da Guarda Civil Municipal (GCM), reforçando a atuação preventiva e a capacidade de resposta em áreas estratégicas do município.

A principal novidade é a base do Monte Belo, implantada em um ponto de grande circulação na entrada da cidade, com ligação direta à zona leste da capital paulista. O local, além do intenso fluxo de veículos, também é utilizado por moradores em atividades cotidianas, o que demandava maior presença da corporação.

“É assim que se faz segurança pública, com estrutura e investimento. Essas bases fortalecem a atuação da GCM, ampliando a capacidade operacional da corporação para garantir proteção, agilidade no atendimento e tranquilidade aos moradores”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

A nova estrutura foi projetada para otimizar o trabalho dos agentes, com pátio para viaturas, guarita, salas de apoio, cozinha, banheiro, acessibilidade e itens de segurança como portas e vidros blindados.

“As bases são fundamentais para descentralizar o atendimento e dar mais suporte às equipes. Isso fortalece o patrulhamento preventivo. Estamos investindo em estruturas que oferecem melhores condições de trabalho aos agentes e permitem uma resposta mais eficiente às demandas da cidade”, destacou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

Além da unidade recém-inaugurada, as bases do Jardim Maragogipe e da Vila São Carlos passaram por reformas, melhorando as condições de trabalho dos agentes e o atendimento à população. As melhorias fazem parte de uma estratégia mais ampla de ocupação dos espaços públicos, ampliando a presença da GCM e fortalecendo a prevenção.

“Essas entregas demonstram o comprometimento da gestão em estruturar cada vez mais a segurança de Itaquá. São investimentos importantes, que contribuem para uma cidade mais segura e preparada para continuar avançando”, disse o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

A construção da base do Monte Belo foi viabilizada por meio de emendas parlamentares dos deputados Gil Diniz, Ricardo Izar e Kátia Sastre, com repasses de R$ 300 mil cada, totalizando R$ 900 mil em investimentos. Já as melhorias realizadas nas bases do Maragogipe e da Vila São Carlos foram executadas com recursos próprios do município. A unidade do Maragogipe recebeu R$ 906.323,34, enquanto a da Vila São Carlos contou com R$ 587.678,97.