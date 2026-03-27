Exumações na Quadra 41 do Cemitério Cambiri começam em 29 de abril

Famílias têm até o dia 24 de abril para solicitar a transferência dos restos mortais

A Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz de Vasconcelos dará início, no próximo dia 29 de abril de 2026, ao processo de exumação na Quadra 41 do Cemitério Cambiri. Esta medida segue a legislação vigente que regulamenta o tempo de permanência dos sepultamentos, prevendo a retirada dos restos mortais após o período legal estabelecido.

A lista dos sepultamentos contemplados nesta etapa foi publicada no Boletim Oficial do Município (BOM) nº 1233. Familiares que desejarem transferir os despojos para jazigos particulares ou outros cemitérios devem formalizar a solicitação junto à Secretaria dentro do prazo estipulado.

Para a abertura do processo, é necessário apresentar documentos como RG e CPF do responsável, comprovante de residência, certidão de óbito, recibo do cemitério, carta de translado e o título de posse.

O prazo para solicitação segue até o dia 24 de abril de 2026. Após essa data, caso não haja manifestação dos familiares, os restos mortais serão destinados ao Ossário Geral, conforme determina o Decreto Estadual nº 16.017.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Agílio Nícolas Ribeiro David, o procedimento é conduzido com organização, respeito e transparência. “Estamos cumprindo a legislação e garantindo que todas as famílias sejam previamente informadas, assegurando um processo responsável e bem estruturado”, destacou.

O atendimento para esse serviço é realizado na sede da Secretaria de Serviços Urbanos, localizada na Rua Dom João VI, 513, no Jardim Ferrazense. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 97313-0685.