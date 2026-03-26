Justiça italiana autoriza extradição de Carla Zambelli

Ex-deputada condenada no Brasil segue presa na Itália enquanto processo pode passar por novos recursos e aval político

Tribunal italiano aceita pedido de extradição

A Justiça da Itália decidiu autorizar a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli para o Brasil. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Roma nesta quinta-feira (26), atendendo a um pedido formal do governo brasileiro.

Apesar da autorização judicial, a extradição ainda não é definitiva, pois o processo prevê novas etapas antes de qualquer transferência.

Zambelli está presa no país europeu desde julho de 2025, após ser incluída em um mandado de captura internacional.

Processo ainda pode ter recurso e decisão política

A defesa da ex-parlamentar ainda pode recorrer à Corte de Cassação, instância máxima da Justiça italiana. Além disso, a palavra final caberá ao ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, que pode autorizar ou barrar a extradição.

Até que todas as etapas sejam concluídas, Zambelli permanecerá presa em território italiano.

O processo de extradição tem sido marcado por adiamentos e disputas jurídicas desde o ano passado.

Condenação no Brasil motivou pedido de extradição

A solicitação do Brasil foi feita após condenação da ex-deputada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ela recebeu pena de 10 anos de prisão por envolvimento na invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça, além de responder por outros crimes.

Após a condenação, Zambelli deixou o país e passou por outros destinos antes de se estabelecer na Itália, onde acabou sendo presa.

Prisão foi motivada por risco de fuga

A Justiça italiana determinou a manutenção da prisão preventiva da ex-deputada ao longo do processo, apontando fortes indícios de risco de fuga.

Segundo as investigações, ela teria sido encontrada escondida em Roma e chegou a declarar que mudaria de endereço para não ser localizada.

Pedidos da defesa para prisão domiciliar ou liberdade provisória foram negados.

Defesa alega perseguição política

Os advogados de Zambelli sustentam que ela é vítima de perseguição política e questionam as condições do sistema prisional brasileiro.

Esse argumento foi apresentado durante audiências, inclusive com questionamentos sobre o local onde a ex-deputada cumpriria pena caso seja extraditada.

Autoridades brasileiras enviaram informações detalhadas à Justiça italiana sobre o sistema penitenciário, incluindo dados sobre a Penitenciária Feminina do Distrito Federal.

Ex-deputada deve cumprir pena em presídio no DF

Caso a extradição seja confirmada, Zambelli deverá ser encaminhada para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia.

A unidade é destinada a mulheres em diferentes regimes de cumprimento de pena e foi indicada pelas autoridades brasileiras como local adequado para a custódia.

A transferência, no entanto, só ocorrerá após o fim de todos os recursos e da decisão final do governo italiano.

Caso envolve cooperação internacional

A prisão de Zambelli foi realizada com base em um pedido da Interpol, após determinação das autoridades brasileiras.

O caso é tratado como um exemplo de cooperação internacional em matéria penal, envolvendo diferentes sistemas jurídicos e etapas diplomáticas.