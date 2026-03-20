Ação solidária arrecada centenas mechas de cabelo e lenços em Poá

Iniciativa mobiliza população em apoio às mulheres em tratamento contra o câncer, campanha de arrecadação segue em andamento na cidade

Um gesto coletivo de solidariedade marcou a ação de doação de cabelos realizada nesta semana pela Secretaria da Mulher de Poá. Em apenas um dia foram centenas de mechas e lenços doados para apoiar mulheres em tratamento contra o câncer.

Durante a atividade, além do atendimento na sede da pasta, muitas pessoas também levaram as mechas de cabelo já cortadas. Todo o volume arrecadado será utilizado para fabricação de perucas. A iniciativa contou com o apoio voluntário de profissionais da área da beleza, entre eles Alan de Lima, Vilma Silva, Neth Fashion Hair e Quezia Tavares, que doaram seu tempo e talento em prol da causa.

Além da doação de cabelos, o lançamento da campanha “Doe Lenços – Junte-se à luta contra o câncer” também teve forte adesão da população, com a arrecadação de dezenas de unidades já no primeiro dia.

De acordo com a secretária da Mulher de Poá, Laudjane Ferreira, o resultado demonstra o engajamento da população com ações solidárias. “A adesão foi extremamente positiva e reforça o quanto a nossa população é sensível às causas que envolvem acolhimento e empatia. Cada doação representa um gesto de carinho e apoio às mulheres que enfrentam o tratamento contra o câncer”, destacou.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, também ressaltou a importância da mobilização. “Essa ação mostra a força da solidariedade em nossa cidade. Seguiremos incentivando iniciativas que promovam o cuidado, o respeito e a valorização das mulheres, especialmente em momentos tão delicados”, afirmou.

Banco de Perucas

A ação integra um conjunto de iniciativas voltadas ao fortalecimento da rede de apoio às pacientes oncológicas e se conecta ao Banco de Perucas da ONG Cabelegria, retomado no município em 2025. O projeto tem como objetivo contribuir para a autoestima de mulheres que enfrentam a queda de cabelo durante o tratamento.

Campanha continua

A campanha “Doe Lenços” segue em andamento e continua recebendo doações de lenços novos ou usados em bom estado. Os itens podem ser entregues nos seguintes pontos de arrecadação:

CRAS Vila Jaú – Rua Gerônimo Maziero, s/nº

CRAS São José – Avenida Águas de São Pedro, 411

CRAS Calmon Viana – Rua Alfredo Diniz, 50

CRAS Kemel – Rua Vitor Barbosa Guisar, 179

Câmara Municipal de Poá – Rua Vereador José Calil, 100 – Centro

Secretaria da Mulher – Rua Fernando Pinheiro Franco, 141 – Centro

O atendimento para recebimento das doações ocorre das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4639-2044.