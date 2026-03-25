Moraes concede prisão domiciliar temporária a Bolsonaro por razões médicas e impõe restrições rigorosas

Decisão do STF considera quadro clínico delicado do ex-presidente, mas mantém controle judicial com medidas severas de monitoramento
Entenda por que a prisão domiciliar foi autorizada
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu conceder prisão domiciliar temporária ao ex-presidente Jair Bolsonaro por um período de 90 dias, após agravamento de seu estado de saúde.
A medida foi baseada principalmente em critérios médicos e humanitários. Bolsonaro está internado tratando uma broncopneumonia bacteriana bilateral, condição que exige cuidados intensivos e um ambiente adequado para recuperação.
Segundo a decisão, o ambiente domiciliar oferece melhores condições para a recuperação completa, especialmente considerando a idade do ex-presidente (71 anos), seu histórico de saúde e a presença de comorbidades.
Decisão não invalida condições da prisão anterior
Apesar de autorizar a domiciliar, Moraes deixou claro que o sistema prisional onde Bolsonaro estava detido oferecia atendimento médico adequado.
O ministro destacou que o atendimento foi rápido e eficiente quando houve a piora clínica, incluindo a transferência imediata para o hospital DF Star, em Brasília.
Ou seja, a mudança não ocorreu por falha no sistema prisional, mas sim por uma avaliação de que, no momento atual, a recuperação seria mais adequada em casa.
Prazo é limitado e será reavaliado
A prisão domiciliar concedida não é definitiva. Moraes estabeleceu um prazo de até 90 dias após a alta hospitalar.
Após esse período, haverá uma nova análise, que poderá incluir perícia médica, para decidir se Bolsonaro:
Permanece em prisão domiciliar
Retorna ao regime anterior, no 19º Batalhão da Polícia Militar do DF (Papudinha)
A decisão segue o entendimento médico de que a recuperação de uma pneumonia grave pode levar entre 45 e 90 dias.
Histórico pesou contra, mas não impediu decisão
Mesmo com a concessão do benefício, Moraes considerou episódios anteriores que pesaram contra Bolsonaro, como:
Tentativa de remover a tornozeleira eletrônica
Realização de atos que favoreceram aglomerações próximas
Risco de mobilização de apoiadores
Esses fatores já haviam levado à revogação de uma prisão domiciliar anterior.
Ainda assim, o quadro de saúde atual foi considerado mais relevante no momento, justificando a concessão excepcional.
Regras rígidas para cumprir a prisão em casa
A decisão impõe uma série de restrições severas para garantir o cumprimento da medida:
Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica
Proibição total de comunicação externa, incluindo celular, redes sociais ou terceiros
Visitas extremamente limitadas, apenas familiares diretos, advogados e profissionais de saúde
Monitoramento policial permanente, inclusive nas áreas externas da residência
Além disso, Moraes determinou a proibição de manifestações ou aglomerações em um raio de 1 km da residência, para evitar riscos à ordem pública e ao cumprimento da medida.
Papel da PGR e da defesa na mudança de decisão
A decisão também foi influenciada por manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, que reconheceu o agravamento do quadro clínico.
A defesa de Bolsonaro vinha solicitando a domiciliar desde janeiro, alegando que o sistema prisional não oferecia condições ideais para acompanhamento médico contínuo.
Além disso, houve interlocução direta com familiares, incluindo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, reforçando os argumentos apresentados ao STF.
O que é a broncopneumonia e por que preocupa
A condição que levou à decisão é uma infecção pulmonar grave, que no caso de Bolsonaro é bilateral e causada por broncoaspiração.
Isso ocorre quando substâncias como saliva ou alimentos entram nas vias respiratórias, levando bactérias aos pulmões e causando inflamação.
Entre os sintomas mais comuns estão:
Febre alta
Falta de ar
Tosse com secreção
Dor no peito
O tratamento envolve antibióticos, suporte clínico e, muitas vezes, fisioterapia respiratória — fatores que reforçam a necessidade de um ambiente controlado para recuperação.
Decisão equilibra saúde e controle judicial
A medida adotada por Moraes busca um equilíbrio entre dois princípios:
Garantir a saúde e dignidade do preso
Manter o cumprimento da pena e evitar riscos processuais
Ao permitir a prisão domiciliar temporária, mas com regras rigorosas, o STF sinaliza que o benefício não representa flexibilização da pena, e sim uma adaptação excepcional diante de um quadro clínico específico.
Repercussão política e questionamentos
A decisão gerou reações no meio político. O senador Flávio Bolsonaro classificou a medida como “exótica”, argumentando que seria uma inovação jurídica.
Ele também defendeu que a domiciliar seja mantida de forma definitiva, citando preocupações com a saúde física e mental do ex-presidente.