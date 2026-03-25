Moraes concede prisão domiciliar temporária a Bolsonaro por razões médicas e impõe restrições rigorosas

Decisão do STF considera quadro clínico delicado do ex-presidente, mas mantém controle judicial com medidas severas de monitoramento

Entenda por que a prisão domiciliar foi autorizada

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu conceder prisão domiciliar temporária ao ex-presidente Jair Bolsonaro por um período de 90 dias, após agravamento de seu estado de saúde.

A medida foi baseada principalmente em critérios médicos e humanitários. Bolsonaro está internado tratando uma broncopneumonia bacteriana bilateral, condição que exige cuidados intensivos e um ambiente adequado para recuperação.

Segundo a decisão, o ambiente domiciliar oferece melhores condições para a recuperação completa, especialmente considerando a idade do ex-presidente (71 anos), seu histórico de saúde e a presença de comorbidades.

Decisão não invalida condições da prisão anterior

Apesar de autorizar a domiciliar, Moraes deixou claro que o sistema prisional onde Bolsonaro estava detido oferecia atendimento médico adequado.

O ministro destacou que o atendimento foi rápido e eficiente quando houve a piora clínica, incluindo a transferência imediata para o hospital DF Star, em Brasília.

Ou seja, a mudança não ocorreu por falha no sistema prisional, mas sim por uma avaliação de que, no momento atual, a recuperação seria mais adequada em casa.

Prazo é limitado e será reavaliado

A prisão domiciliar concedida não é definitiva. Moraes estabeleceu um prazo de até 90 dias após a alta hospitalar.

Após esse período, haverá uma nova análise, que poderá incluir perícia médica, para decidir se Bolsonaro:

Permanece em prisão domiciliar

Retorna ao regime anterior, no 19º Batalhão da Polícia Militar do DF (Papudinha)

A decisão segue o entendimento médico de que a recuperação de uma pneumonia grave pode levar entre 45 e 90 dias.

Histórico pesou contra, mas não impediu decisão

Mesmo com a concessão do benefício, Moraes considerou episódios anteriores que pesaram contra Bolsonaro, como:

Tentativa de remover a tornozeleira eletrônica

Realização de atos que favoreceram aglomerações próximas

Risco de mobilização de apoiadores

Esses fatores já haviam levado à revogação de uma prisão domiciliar anterior.

Ainda assim, o quadro de saúde atual foi considerado mais relevante no momento, justificando a concessão excepcional.

Regras rígidas para cumprir a prisão em casa

A decisão impõe uma série de restrições severas para garantir o cumprimento da medida:

Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica

Proibição total de comunicação externa, incluindo celular, redes sociais ou terceiros

Visitas extremamente limitadas, apenas familiares diretos, advogados e profissionais de saúde

Monitoramento policial permanente, inclusive nas áreas externas da residência

Além disso, Moraes determinou a proibição de manifestações ou aglomerações em um raio de 1 km da residência, para evitar riscos à ordem pública e ao cumprimento da medida.

Papel da PGR e da defesa na mudança de decisão

A decisão também foi influenciada por manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, que reconheceu o agravamento do quadro clínico.

A defesa de Bolsonaro vinha solicitando a domiciliar desde janeiro, alegando que o sistema prisional não oferecia condições ideais para acompanhamento médico contínuo.

Além disso, houve interlocução direta com familiares, incluindo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, reforçando os argumentos apresentados ao STF.

O que é a broncopneumonia e por que preocupa

A condição que levou à decisão é uma infecção pulmonar grave, que no caso de Bolsonaro é bilateral e causada por broncoaspiração.

Isso ocorre quando substâncias como saliva ou alimentos entram nas vias respiratórias, levando bactérias aos pulmões e causando inflamação.

Entre os sintomas mais comuns estão:

Febre alta

Falta de ar

Tosse com secreção

Dor no peito

O tratamento envolve antibióticos, suporte clínico e, muitas vezes, fisioterapia respiratória — fatores que reforçam a necessidade de um ambiente controlado para recuperação.

Decisão equilibra saúde e controle judicial

A medida adotada por Moraes busca um equilíbrio entre dois princípios:

Garantir a saúde e dignidade do preso

Manter o cumprimento da pena e evitar riscos processuais

Ao permitir a prisão domiciliar temporária, mas com regras rigorosas, o STF sinaliza que o benefício não representa flexibilização da pena, e sim uma adaptação excepcional diante de um quadro clínico específico.

Repercussão política e questionamentos

A decisão gerou reações no meio político. O senador Flávio Bolsonaro classificou a medida como “exótica”, argumentando que seria uma inovação jurídica.

Ele também defendeu que a domiciliar seja mantida de forma definitiva, citando preocupações com a saúde física e mental do ex-presidente.