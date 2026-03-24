Moro se filia ao PL e retoma aliança com Bolsonaro de olho no governo do Paraná

Após rompimento no passado, senador volta ao campo bolsonarista e se posiciona para disputa estadual em 2026

Filiação ao PL marca reaproximação política

O senador Sergio Moro oficializou nesta terça-feira (24) sua filiação ao Partido Liberal, em movimento que marca uma reaproximação com o grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A entrada no partido ocorreu ao lado do senador Flávio Bolsonaro, que declarou apoio ao ex-juiz como pré-candidato ao governo do Paraná.

A filiação ocorre em meio às articulações para as eleições de 2026, com Moro mirando o comando do estado.

De juiz da Lava Jato a aliado político

Antes de ingressar na política, Moro ganhou notoriedade nacional como juiz responsável pela Operação Lava Jato.

Em 2019, deixou a magistratura para assumir o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, logo após as eleições de 2018.

Rompimento com Bolsonaro em 2020

A relação entre Moro e o então presidente se deteriorou pouco mais de um ano depois.

Em abril de 2020, Moro deixou o cargo acusando Jair Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal.

O episódio marcou o rompimento público entre os dois e gerou forte repercussão política.

Durante sua saída, Moro também fez críticas ao governo, incluindo questionamentos sobre o combate à corrupção e a condução da pandemia de Covid-19.

Relação com Flávio Bolsonaro teve atritos

Apesar da reaproximação atual, a relação com Flávio Bolsonaro já foi marcada por críticas públicas.

Durante as eleições de 2022, o parlamentar chegou a responsabilizar Moro pela anulação de processos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após decisões judiciais que questionaram a atuação do ex-juiz.

As críticas ocorreram no contexto das revelações da chamada “Vaza Jato” e da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou Moro suspeito para julgar casos envolvendo Lula.

Caminho político até o Senado

Em 2022, Moro chegou a ensaiar uma candidatura à Presidência da República, mas desistiu ainda na fase de pré-campanha.

Posteriormente, foi eleito senador pelo Paraná e, no segundo turno, declarou apoio a Bolsonaro.

Disputa pelo governo do Paraná

Com a filiação ao PL, Moro se posiciona como pré-candidato ao governo do Paraná, estado onde nasceu politicamente.

Ele deve enfrentar um candidato apoiado pelo atual governador Ratinho Júnior, que optou por não disputar a Presidência.

Segundo projeções, Moro aparece bem posicionado nas pesquisas iniciais, o que tem influenciado o cenário político local.

Apoio do PL fortalece candidatura

Durante o evento de filiação, Flávio Bolsonaro afirmou confiar na capacidade de Moro e declarou que o partido está de “portas abertas” para o senador.

O apoio da legenda e do grupo bolsonarista pode ampliar a base eleitoral do ex-juiz na disputa estadual.