Com estrutura praticamente pronta, Suzano Music Festival reforça diferencial: único evento 100% coberto da região

Faltando poucos dias para a abertura, o Suzano Music Festival já está com sua estrutura praticamente concluída e pronta para receber o público. Um dos grandes diferenciais do evento é a área 100% coberta, uma assinatura da Pilar Organizações, que sempre preza pelo conforto e bem-estar do público em seus shows. Assim, quem for ao festival poderá aproveitar cada apresentação sem preocupações com o clima, seja frio ou chuva, com mais tranquilidade e comodidade. O evento acontece entre os dias 9 e 12 de abril, no Parque Municipal Max Feffer, em comemoração aos 77 anos de Suzano. Ao longo de quatro dias, o público poderá curtir grandes nomes da música nacional em uma estrutura pensada para oferecer segurança, conforto e uma experiência completa.

A grandiosidade do festival começa pelos números: são mais de 10 mil metros quadrados de área, com dois palcos para shows, sendo o principal com 40 metros de extensão. A montagem envolveu cerca de 30 dias de trabalho intenso, refletindo o cuidado em cada detalhe da produção. Entre os destaques da estrutura estão mais de 200 banheiros químicos, áreas de descanso e espaços instagramáveis distribuídos tanto nos camarotes quanto nas pistas. O público também contará com uma ampla praça de alimentação, com diversas opções de comidas e bebidas.

O sistema de som é de grande porte, com tecnologia de última geração, além de painéis de LED posicionados nas laterais do palco e em torres de delay estrategicamente distribuídas, garantindo qualidade sonora e visual em toda a área do evento. O festival também conta com acessibilidade, incluindo área exclusiva ao lado do palco para pessoas com deficiência (PCD), piso adequado, rampas e estrutura planejada para garantir inclusão e segurança. Na área de camarotes, o público encontrará diferentes opções: são 102 camarotes com capacidade para até 10 pessoas cada, além de uma área VIP. O evento também oferece camarotes empresariais mais amplos, com capacidade para até 40 pessoas, além de espaços open bar, proporcionando diferentes experiências. Para quem vai de carro, o festival disponibiliza estacionamento pago com capacidade para aproximadamente 5 mil veículos, com acessos organizados pela Avenida Brasil e pela Avenida Lateral.

Shows que prometem emoção e nostalgia

Um dos grandes destaques da programação é o show do Leonardo, que promete uma noite marcada por emoção, nostalgia e muita música boa. O cantor abre o festival (09/04). No palco, o público poderá reviver sucessos que marcaram o início da carreira do artista, além de clássicos consagrados e canções que já conquistaram os fãs — uma apresentação pensada para cantar do começo ao fim. A programação também conta com Murilo Huff (10/04), Maiara & Maraisa e Léo Santana (11/04), e o encerramento com Roupa Nova (12/04). Além dos shows principais, o festival contará com apresentações de artistas locais a partir das 18h. Os portões abrem às 17 horas.

Promoção especial

Quem quiser aproveitar o festival com ainda mais vantagem pode participar da promoção “VOCÊ + 1 AMIGO”, que oferece 30% de desconto na compra de dois ingressos — uma ótima oportunidade para curtir os shows acompanhado e economizar.

Ingressos

Os ingressos para Pista Premium, Área VIP, Front Stage e Camarotes já estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site:

www.bilheteriadigital.com/suzanomusic

Mais informações:

www.suzanomusicfestival.com.br