Avião da Delta retorna a Guarulhos após falha em motor durante decolagem

Aeronave pousou em segurança minutos após a decolagem; investigação vai apurar causas técnicas do incidente

Ocorrência foi registrada logo após a decolagem

Um voo da Delta Air Lines que partia do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, precisou retornar ao aeroporto na noite de domingo (29) após uma falha no motor.

A aeronave, um Airbus A330-300, decolou normalmente, mas apresentou problema poucos instantes depois, levando a tripulação a interromper a subida e iniciar o retorno.

O pouso ocorreu sem intercorrências, e não houve registro de feridos entre os 272 passageiros e 14 tripulantes.

Tripulação seguiu protocolos e declarou emergência

Após identificar a anormalidade, os pilotos seguiram os procedimentos operacionais padrão e declararam emergência para priorizar o retorno.

A aeronave foi recebida por equipes de combate a incêndio aeroportuário (ARFF), que atuaram de forma preventiva.

Os passageiros desembarcaram com segurança e foram encaminhados ao terminal, enquanto a companhia iniciou o processo de reacomodação.

Indícios iniciais apontam falha no motor esquerdo

Registros em vídeo indicam que o motor esquerdo apresentou chamas logo após a decolagem. Também houve relato de queda de material incandescente em área próxima à pista, com princípio de incêndio posteriormente controlado.

A torre de controle alertou a tripulação sobre sinais visuais de fogo, o que reforçou a decisão de retorno imediato.

Hipóteses técnicas incluem ingestão de ave ou stall de compressor

Embora a causa oficial ainda não tenha sido determinada, análises preliminares consideram duas hipóteses comuns nesse tipo de ocorrência:

ingestão de ave (bird strike) e stall de compressor.

A ingestão de ave ocorre quando um pássaro é sugado pelo motor, podendo causar danos internos e perda de desempenho. Já o stall de compressor é uma instabilidade no fluxo de ar dentro do motor, que pode gerar explosões momentâneas, perda de potência e chamas visíveis.

Ambos os fenômenos são conhecidos na aviação e possuem procedimentos específicos de resposta, o que contribuiu para o controle da situação pela tripulação.

Operações do aeroporto foram temporariamente afetadas

A pista chegou a ficar indisponível por algumas horas para atendimento da ocorrência e retirada da aeronave.

As operações no aeroporto foram normalizadas ainda durante a madrugada desta segunda-feira (30).

Investigação será conduzida por órgão especializado

O caso será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vinculado à Força Aérea Brasileira.

A apuração envolve coleta de dados técnicos, análise de componentes da aeronave e avaliação das condições operacionais no momento do incidente.

O objetivo é identificar a causa exata e contribuir para a prevenção de novos eventos.

Companhia aérea confirma problema mecânico

Em comunicado, a Delta informou que o voo foi cancelado após a identificação de um problema mecânico no motor.

A empresa reiterou que a segurança dos passageiros e da tripulação é sua principal prioridade e que está prestando assistência aos clientes afetados.