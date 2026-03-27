Marangoni garante mais de R$ 1,4 milhão para conclusão de pista esportiva de Itaquaquecetuba-SP

Com recurso obtido pelo deputado federal no Ministério do Turismo, obra ganha novo ritmo e pode ser entregue até o fim deste ano; pump track está sendo construído no Parque Ecológico “Mario do Canto”

O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil-SP) conquistou, junto ao Ministério do Turismo, a liberação de mais de R$ 1,4 milhão para a conclusão de uma pista esportiva e de recreação em Itaquaquecetuba-SP. O recurso será utilizado para acelerar a obra em andamento no Parque Ecológico “Mário do Canto” (rua Cabrália Paulista, 100 – Estação). A ideia é que, com o reforço financeiro, o circuito de pump track seja entregue até o fim deste ano.

O montante liberado pelo governo federal, via o mandato de Marangoni, em Brasília-DF, atende à demanda antiga de Itaquá e do Alto Tietê, uma vez que a região abarca um sem-número de adeptos de modalidades inerentes à futura pista esportiva. O projeto começou a sair do papel em maio de 2025 e está previsto no Plano de Governo do prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL).

Com mais de 30% concluída, o pump track de Itaquaquecetuba tem aproximadamente 200 metros lineares e prevê lombadas (rollers) e curvas inclinadas, ideais para o aprimoramento de resistência e de coordenação motora.

O circuito foi projetado para que ciclistas ganhem velocidade, por meio de movimentos corporais (“pump” ou bombada) sem precisarem pedalar ou empurrar. A estrutura é ideal para bicicletas, skates, patins e patinetes:

“Um dos trabalhos do nosso mandato é conseguir recursos para as cidades. A obra do pump track de Itaquá, hoje, está em 30%. Com este aporte entrando em caixa, será possível imprimir um novo ritmo às intervenções e entregar o circuito mais rápido, até o fim deste ano. Em breve, a população do Alto Tietê poderá usufruir da estrutura – nova e de alto nível”, observa o parlamentar.

Ao longo de seu mandato, no Congresso Nacional, o deputado federal do União Brasil viabilizou, no total, cerca de R$ 7 milhões para Itaquaquecetuba – incluindo R$ 3 milhões, para recapeamento, e R$ 2,5 milhões, para o custeio da Saúde do município.

Segundo a administração municipal, a primeira etapa do pump track, que contempla o sistema de drenagem, responsável pelo escoamento das águas da chuva, foi finalizado, assim como a rampa de acesso à pista, que, inclusive, garante acessibilidade:

“Graças ao recurso enviado pelo deputado (Fernando) Marangoni, poderemos dar um novo ritmo à obra e entregar o quanto antes a pista para a população, que, há décadas, tem esta demanda represada. O pump track vai movimentar o Esporte de Itaquá e trazer ainda mais vida para o Parque Ecológico (‘Mário do Canto)’”, observa Boigues.

A expectativa é que, a partir das próximas semanas, o circuito receba pavimentação e aplicação de piso, além de terraplenagem para a modelagem de curvas, das ondulações e das elevações da estrutura.