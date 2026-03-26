Educação e Cultura de Ferraz realizam projeto Música na Escola

A Secretaria de Cultura de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a Secretaria de Educação, está realizando em duas escolas municipais o projeto Música na Escola. A ação traz um ambiente lúdico de aprendizado para as crianças, que aprendem mais sobre os fundamentos da música.

A iniciativa está ocorrendo nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) Maria Inês Batista, onde o projeto está vigente desde 2025, e da José Sebastião, com duas turmas cada uma.

O projeto visa instituir a musicalização para as crianças como um papel fundamental da formação e desenvolvimento e tem objetivo de ampliação.

A aluna Noemi, da Emeb José Sebastião, está amando as aulas: “Estou aprendendo muito. Aprendi que música também é matemática, que cada linha tem um nome e as aulas práticas são a melhor parte”, pontuou.

As crianças aprendem sobre acordes e estruturas musicais como melodia (sucessão de notas), harmonia (notas simultâneas/acordes) e ritmo (organização do tempo e duração).

As aulas são ministradas pelo professor Renan e supervisionadas pelo coordenador da Secretaria de Cultura e Turismo, Rafael Martinelli, e, representando a Secretaria de Educação, o coordenador pedagógico, Jaciel José da Silva.