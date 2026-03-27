EUA confirmam destruição parcial do arsenal de mísseis do Irã

Relatórios de inteligência indicam que apenas parte do poder militar iraniano foi neutralizado, enquanto conflito segue sem perspectiva de trégua

Inteligência dos EUA aponta destruição limitada do arsenal iraniano

Autoridades dos Estados Unidos avaliam que apenas cerca de um terço do arsenal de mísseis do Irã foi efetivamente destruído desde o início da ofensiva conjunta com Israel. A informação, baseada em fontes com acesso a relatórios de inteligência, revela um cenário mais complexo do que o apresentado publicamente pela Casa Branca.

Outro terço dos mísseis estaria danificado, enterrado ou inacessível, principalmente em instalações subterrâneas e túneis militares. Já a parcela restante ainda pode estar operacional, o que mantém o nível de ameaça elevado na região.

Declarações de Trump contrastam com dados internos

O presidente Donald Trump afirmou recentemente que o Irã teria “muito poucos foguetes restantes”, mas a avaliação interna das agências de inteligência indica que o país ainda mantém capacidade significativa de ataque.

Durante reunião de gabinete, Trump reconheceu o risco residual ao mencionar que mesmo uma pequena porcentagem de mísseis ativos pode causar danos severos, especialmente em áreas estratégicas como o Estreito de Ormuz, por onde passa grande parte do petróleo mundial.

Operação militar atinge infraestrutura, mas não elimina ameaça

A ofensiva liderada pelos EUA, chamada oficialmente de “Epic Fury”, tem como objetivo enfraquecer o poder militar iraniano, atingindo não apenas estoques de armas, mas também sua capacidade de produção.

De acordo com o Comando Central americano, mais de 10 mil alvos militares já foram atingidos, incluindo instalações de fabricação de mísseis, drones e estruturas navais. Autoridades afirmam que cerca de 66% das infraestruturas militares estratégicas foram danificadas ou destruídas.

Apesar disso, especialistas destacam que o Irã possui uma vasta rede de instalações subterrâneas, o que dificulta a mensuração real dos danos e permite a preservação de parte do arsenal.

Irã mantém ataques e demonstra capacidade operacional

Mesmo sob forte bombardeio, o Irã segue realizando ataques. Em um único dia, foram lançados mísseis balísticos e drones contra os Emirados Árabes Unidos, evidenciando que o país ainda dispõe de recursos militares relevantes.

Além disso, forças iranianas passaram a utilizar mísseis de longo alcance, incluindo ataques contra bases militares no Oceano Índico, ampliando o alcance geográfico do conflito.

Analistas avaliam que Teerã pode estar preservando parte de seu arsenal estrategicamente, evitando seu uso total neste momento.

Estimativas variam e dificultam avaliação precisa

Um dos principais desafios enfrentados pelos EUA é determinar o tamanho real do arsenal iraniano antes do início da guerra. Estimativas indicam que o país possuía cerca de 2.500 mísseis balísticos, mas não há consenso sobre quantos ainda estão operacionais.

A presença de instalações militares profundamente enterradas levanta dúvidas sobre a eficácia total dos ataques. Autoridades admitem que talvez nunca seja possível obter um número exato sobre os danos causados.

Tensões aumentam e risco global cresce

O conflito segue sem sinais claros de trégua. O governo americano chegou a estabelecer um prazo para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz, ameaçando novas sanções e ataques caso isso não ocorra.

Enquanto isso, a escalada militar já provoca impactos globais, com alta nos preços de energia e riscos à economia internacional. O bloqueio parcial da rota marítima, responsável por cerca de 20% do fluxo mundial de petróleo e gás, aumenta a preocupação de mercados e governos.

Conflito se expande e agrava crise humanitária

A guerra já deixou milhares de mortos e feridos, além de provocar deslocamentos em massa em países da região. Ataques indiretos envolvendo grupos aliados do Irã também ampliam o alcance da crise.

Autoridades internacionais alertam que o cenário pode evoluir para um conflito ainda mais amplo no Oriente Médio, especialmente diante da ausência de avanços diplomáticos concretos.

Próximos passos seguem incertos

Apesar de declarações indicando possíveis negociações, não há sinais consistentes de avanço rumo a um cessar-fogo. O Irã mantém posição firme, enquanto os EUA e Israel reforçam que continuarão as operações até neutralizar ameaças estratégicas.

O cenário atual aponta para um impasse militar, com riscos elevados de prolongamento do conflito e impactos duradouros na geopolítica global.

As informações desta reportagem têm como base dados apurados pela Reuters, com apoio de fontes de inteligência e autoridades envolvidas no monitoramento do conflito.