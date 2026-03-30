Escolas de Arujá elegem seus vereadores mirins

Eleição aconteceu na última semana, em 12 unidades de ensino; Dia 07 os alunos visitarão a Câmara e assistirão a uma sessão simulada

As escolas públicas e particulares de Arujá escolheram, por meio do voto secreto, seus representantes para o projeto Vereador Mirim, realizado anualmente pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Desta vez o projeto atendeu estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Após a votação nas escolas, os 30 alunos que integram o projeto participarão de uma sessão simulada na Câmara Municipal. O objetivo é proporcionar aos alunos, por meio da observação do trabalho dos vereadores titulares, uma verdadeira aula sobre o funcionamento de uma sessão parlamentar, incluindo atividades como leitura e votação de projetos. O evento acontece no próximo dia 07, a partir das 9h.

“Essa experiência permite que os estudantes se familiarizem gradualmente com o ambiente legislativo e compreendam melhor os procedimentos, o que contribuirá para que estejam mais preparados no dia da Sessão oficial, marcado para 29 de abril”, explicou a presidente da Câmara de Arujá, vereadora Professora Cris (PSD).

Durante a sessão simulada, os vereadores mirins acompanharão as votações fictícias realizadas pelos vereadores titulares e farão uma visita guiada pelo prédio do Legislativo, conhecendo os gabinetes parlamentares e setores administrativos da Casa de Leis.

A iniciativa acontece há três anos e visa proporcionar uma vivência prática do processo democrático e aproximar os jovens do Poder Legislativo. A programação de 2026 teve início em fevereiro, com a capacitação dos agentes escolares, entrega do manual de orientação do projeto, calendário de atividades e teste para utilização da plataforma de suporte aos participantes.

“Por meio desta ação, levamos para a sala de aula conhecimento sobre cidadania, democracia, responsabilidades dos poderes Legislativo e Executivo e mais do que isso – mostramos para o jovem, desde cedo, a importância de exercer seu direito como cidadão”, afirma a Professora Cris.

Conheça a relação dos vereadores mirins eleitos por unidade escolar

Colégio Hipercubo

Miguel Sola Bernardino – Vereador

Marina Jacquete Alencar _ Suplente

Colégio Objetivo Arujá

Letícia Ayupe de Oliveira Assis – Vereadora

Theo Rabelo Castro – Suplente

Colégio Ipê

Lívia Bachur – Vereadora

Pedro Hacker – Vereador

Julia Massarelli – Suplente

Colégio Ideal Arujá

Guilherme Ferreira Tavares – Vereador

Luiza Signorini de Medeiros – Suplente

APAE Monteiro Lobato

Gabrielly Souza Oliveira – Vereadora

Kimberly Carvalho Silva – Suplente

EE Ana Maria de Carvalho Pereira

Sofia Silva – Vereadora

Maria Eduarda Lopes – Suplente

Leonardo Moreira – Vereador

Lorena dos Anjos Ribeiro – Suplente

EE Professor Geraldo Barbosa de Almeida

Rebeca Alves Leôncio dos Santos – Vereadora

Adrian Vinícius Valadão – Suplente

EE. Pastor Carlos Richard Strautmann

Thainan Silva da Conceição – Vereador

Miguel dos Santos Gomes – Suplente

EE Benedito Manoel dos Santos

Sofia Veras da Silva – Vereadora

Mariana Mendes de Brito – Suplente

EE Esli Garcia Diniz

Phietro Henrique Cardoso Silva – Vereador

Daniel Teixeira Pelegrini Batista – Suplente

Colégio Little Star

Davi Pietro Bonfim Chimenez – Vereador

Bianca Ayme Ferreira Pereira – Suplente

Eduardo Henrique Santana de Morais – Vereador

Kaique Lima da Silva – Suplente

EE Amadeu Rodrigues Norte

Thiago Barboza da Silva – Vereador

Luiza de Oliveira Magalhães Castro – Suplente