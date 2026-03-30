Escolas de Arujá elegem seus vereadores mirins

Eleição aconteceu na última semana, em 12 unidades de ensino; Dia 07 os alunos visitarão a Câmara e assistirão a uma sessão simulada
As escolas públicas e particulares de Arujá escolheram, por meio do voto secreto, seus representantes para o projeto Vereador Mirim, realizado anualmente pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Desta vez o projeto atendeu estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Após a votação nas escolas, os 30 alunos que integram o projeto participarão de uma sessão simulada na Câmara Municipal. O objetivo é proporcionar aos alunos, por meio da observação do trabalho dos vereadores titulares, uma verdadeira aula sobre o funcionamento de uma sessão parlamentar, incluindo atividades como leitura e votação de projetos. O evento acontece no próximo dia 07, a partir das 9h.
“Essa experiência permite que os estudantes se familiarizem gradualmente com o ambiente legislativo e compreendam melhor os procedimentos, o que contribuirá para que estejam mais preparados no dia da Sessão oficial, marcado para 29 de abril”, explicou a presidente da Câmara de Arujá, vereadora Professora Cris (PSD).
Durante a sessão simulada, os vereadores mirins acompanharão as votações fictícias realizadas pelos vereadores titulares e farão uma visita guiada pelo prédio do Legislativo, conhecendo os gabinetes parlamentares e setores administrativos da Casa de Leis.
A iniciativa acontece há três anos e visa proporcionar uma vivência prática do processo democrático e aproximar os jovens do Poder Legislativo. A programação de 2026 teve início em fevereiro, com a capacitação dos agentes escolares, entrega do manual de orientação do projeto, calendário de atividades e teste para utilização da plataforma de suporte aos participantes.
“Por meio desta ação, levamos para a sala de aula conhecimento sobre cidadania, democracia, responsabilidades dos poderes Legislativo e Executivo e mais do que isso – mostramos para o jovem, desde cedo, a importância de exercer seu direito como cidadão”, afirma a Professora Cris.
Conheça a relação dos vereadores mirins eleitos por unidade escolar
- Colégio Hipercubo
Miguel Sola Bernardino – Vereador
Marina Jacquete Alencar _ Suplente
- Colégio Objetivo Arujá
Letícia Ayupe de Oliveira Assis – Vereadora
Theo Rabelo Castro – Suplente
- Colégio Ipê
Lívia Bachur – Vereadora
Pedro Hacker – Vereador
Julia Massarelli – Suplente
- Colégio Ideal Arujá
Guilherme Ferreira Tavares – Vereador
Luiza Signorini de Medeiros – Suplente
- APAE Monteiro Lobato
Gabrielly Souza Oliveira – Vereadora
Kimberly Carvalho Silva – Suplente
- EE Ana Maria de Carvalho Pereira
Sofia Silva – Vereadora
Maria Eduarda Lopes – Suplente
Leonardo Moreira – Vereador
Lorena dos Anjos Ribeiro – Suplente
- EE Professor Geraldo Barbosa de Almeida
Rebeca Alves Leôncio dos Santos – Vereadora
Adrian Vinícius Valadão – Suplente
- EE. Pastor Carlos Richard Strautmann
Thainan Silva da Conceição – Vereador
Miguel dos Santos Gomes – Suplente
- EE Benedito Manoel dos Santos
Sofia Veras da Silva – Vereadora
Mariana Mendes de Brito – Suplente
- EE Esli Garcia Diniz
Phietro Henrique Cardoso Silva – Vereador
Daniel Teixeira Pelegrini Batista – Suplente
- Colégio Little Star
Davi Pietro Bonfim Chimenez – Vereador
Bianca Ayme Ferreira Pereira – Suplente
Eduardo Henrique Santana de Morais – Vereador
Kaique Lima da Silva – Suplente
- EE Amadeu Rodrigues Norte
Thiago Barboza da Silva – Vereador
Luiza de Oliveira Magalhães Castro – Suplente