Fundo Social de Arujá reúne lideranças evangélicas para parceria

Projeto Culto Verde prevê a arrecadação de lacres e tampinhas nas igrejas evangélicas, em apoio a causas sociais

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, Clau Camargo, promoveu uma reunião com pastores e pastoras de diversas igrejas evangélicas do município para o planejamento do Culto Verde, iniciativa que une fé, conscientização e solidariedade. O encontro contou com a presença de representantes do Conselho de Pastores de Arujá e diversas igrejas evangélicas.

Durante o encontro, foi apresentado o funcionamento do Culto Verde, uma iniciativa que visa incentivar os fiéis a levarem, de forma voluntária, lacres de alumínio e tampinhas plásticas durante as celebrações. Os lacres de alumínio serão destinados à troca por cadeiras de rodas, enquanto as tampinhas plásticas serão revertidas em ração para pets, por meio dos projetos desenvolvidos pelo Fundo Social.

Em sua fala, Clau Camargo destacou a importância da iniciativa como instrumento de transformação ambiental e educativa. “A rua é uma extensão da nossa casa, a cidade é o nosso quintal e nós precisamos cuidar. Ações como essa promovem educação ambiental e ajudam a mudar hábitos no dia a dia, despertando a consciência sobre a importância de cuidar do planeta. Eu acredito na força do coletivo e no poder de mobilizar lideranças religiosas para que esse projeto alcance cada vez mais resultados positivos”, afirmou.

A iniciativa fortalece as ações solidárias já desenvolvidas no município, como por exemplo a Loja Vale Reciclar, que já coletou mais de 220 toneladas de materiais recicláveis que foram destinados corretamente.

Também participaram da reunião os vereadores que atuam como pastores, Juvenildo, Chocolate, Samoel e Luciano, além do vereador Luciano.