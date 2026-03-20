Programa Arujá Emprega disponibiliza 92 vagas de trabalho em diversas áreas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Arujá divulgou, nesta quinta-feira (19), as oportunidades do programa Arujá Emprega, com 92 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As vagas contemplam candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior. O objetivo é ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho para moradores da cidade e da região.

De acordo com o levantamento, todas as vagas exigem experiência mínima de seis meses na função. Há oportunidades em setores como produção, logística, serviços gerais, transporte, comércio e construção civil, com destaque para cargos operacionais e técnicos. Para mais informações, acesse o site Arujá Emprega: https://servicosonline.prefeituradearuja.sp.gov.br/servicosonline/arujaemprega/

Confira abaixo as vagas:

• 10 vagas – OFICIAL DE OBRAS – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 1 vaga – MOTORISTA ENTREGADOR – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 1 vaga – PORTEIRO – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 2 vagas – MOTORISTA CATEGORIA “D” OU “E” – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 3 vagas – CONTROLADOR DE ACESSO – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 1 vaga – SERRADOR – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 1 vaga – CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO – Ensino técnico – 6 meses de experiência

• 4 vagas – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 10 vagas – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 10 vagas – AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 3 vagas – AJUDANTE GERAL – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 5 vagas – AUXILIAR DE LIMPEZA – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 5 vagas – INSPETOR DE QUALIDADE – Ensino técnico – 6 meses de experiência

• 1 vaga – AUXILIAR DE LIMPEZA – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 1 vaga – AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 1 vaga – AUXILIAR DE COZINHA – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 1 vaga – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 3 vagas – AJUDANTE DE MECÂNICO – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 2 vagas – AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 1 vaga – AUXILIAR DE LIMPEZA – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 1 vaga – OPERADOR DE CAIXA – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 1 vaga – BALCONISTA DE PADARIA – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 1 vaga – AUXILIAR DE LAVANDERIA – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 3 vagas – OPERADORA DE CAIXA – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 3 vagas – AUXILIAR DE ESTOQUE – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 2 vagas – AJUDANTE DE CAMINHÃO – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 2 vagas – MOTORISTA DE CAMINHÃO – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 1 vaga – COORDENADOR PEDAGÓGICO – Ensino superior – 6 meses de experiência

• 2 vagas – ACABADOR DE MÁRMORE – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 1 vaga – AÇOUGUEIRO – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 2 vagas – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 1 vaga – OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 2 vagas – AUXILIAR DE GARÇOM – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 1 vaga – AUXILIAR DE LIMPEZA – Ensino médio – 6 meses de experiência

• 1 vaga – AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fundamental – 6 meses de experiência

• 2 vagas – ATENDENTE – Ensino médio – 6 meses de experiência