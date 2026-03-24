Santa Isabel inicia campanha de vacinação contra a gripe com atendimento ampliado neste sábado

Ação segue estratégia nacional e terá pontos de vacinação espalhados pela cidade para atender grupos prioritários

Campanha contra Influenza começa neste sábado em Santa Isabel

A Prefeitura de Santa Isabel inicia neste sábado (28) a campanha de vacinação contra a gripe, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o Departamento de Vigilância em Saúde.

A vacinação acontecerá das 08h às 17h em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de ampliar o acesso da população prioritária.

Pontos de vacinação disponíveis no primeiro dia

Para facilitar o atendimento, a imunização será realizada em diferentes regiões do município. Confira os locais disponíveis neste sábado:

UBS 1 – Brotas

ESF Jardim Eldorado

Unidade na região central – Praça Fernando Lopes (Galeria)

Vacinação é essencial para reduzir casos graves

A campanha tem como principal objetivo proteger a população contra o vírus da Influenza, especialmente diante do aumento de síndromes respiratórias registrado no país.

A vacina é gratuita, segura e considerada uma das principais formas de prevenção.

Além de evitar a infecção, a imunização contribui diretamente para:

Redução de casos graves

Diminuição de internações

Queda no número de óbitos

Alívio na sobrecarga dos serviços de saúde

Público-alvo inclui grupos mais vulneráveis

A vacinação será destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Entre os públicos contemplados estão:

Idosos

Crianças

Gestantes

Pessoas com comorbidades

Profissionais da saúde

Vacinação seguirá durante outono e inverno

Após o início da campanha, a vacinação continuará disponível nas 12 salas de vacina das unidades de saúde do município, acompanhando o período de maior circulação do vírus, que ocorre durante o outono e o inverno.

A estratégia busca garantir maior cobertura vacinal ao longo dos próximos meses.

Estratégias ampliadas para alcançar mais pessoas

Para aumentar o alcance da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde adotará ações complementares em diferentes frentes.

Entre as estratégias previstas estão:

Vacinação em escolas e creches

Atendimento domiciliar para pacientes acamados

Imunização de profissionais de saúde nos locais de trabalho

Ações em instituições de longa permanência para idosos

Vacinação em casas de passagem para pessoas em situação de rua

Medidas de prevenção continuam essenciais

Além da vacinação, a Prefeitura reforça a importância de hábitos preventivos no dia a dia.

Entre as principais recomendações estão:

Higienizar as mãos com frequência

Adotar etiqueta respiratória

Evitar contato com pessoas com sintomas gripais

Orientação à população

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores procurem a unidade de saúde mais próxima, levando documento pessoal e carteira de vacinação.