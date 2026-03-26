‘Ilumina Suzano’ ultrapassa mil atendimentos com trabalho realizado em janeiro e fevereiro

Foi dada especial atenção ao sistema composto por luminárias de LED, com instalação de 272 unidades, modernização em 224 estruturas e manutenção em outras 45

O projeto “Ilumina Suzano”, promovido pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, realizou 1.001 atendimentos nos dois primeiros meses do ano. No período, foi dada especial atenção ao sistema composto por luminárias de LED, com instalação de 272 unidades, modernização de 224 estruturas e manutenção em outras 45.

O trabalho destinado a garantir cobertura integral da cidade com lâmpadas de LED tem contemplado também a conservação dos dispositivos já existentes, até que ocorra a transformação completa para o novo sistema. Dos 28 mil pontos de iluminação pública de Suzano, mais de 15 mil já contam com luminárias de LED e o restante contará com essa tecnologia até o fim deste ano.

As atividades relacionadas aos reparos e aperfeiçoamento desses pontos ainda abrangem outros serviços que incluíram a substituição de 343 relés, essenciais para o funcionamento automático das luzes ao anoitecer; a troca de 755 metros de cabos; e a instalação de 332 conectores.

Em janeiro, foi registrado um número maior de intervenções nos bairros Vila Urupês (22), Vila Amorim (22), Parque Suzano (21), Vila Figueira (14), Jardim Varan (14), Parque Maria Helena (13), Jardim Monte Cristo (12), Jardim Revista (12) e Jardim Leblon (12).

Já no mês de fevereiro, as localidades que mais receberam intervenções em relação a esse serviço foram Miguel Badra (44), Chácara Sete Cruzes (36), Parque Maria Helena (30) e Cidade Boa Vista (23).

A proposta do “Ilumina Suzano” é promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto à população promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para celular, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (http://bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (http://bit.ly/IluminaSuzApple). O outro caminho é pelo telefone 0800-779-3310.

Os registros de atendimento são definidos por visitas a pontos específicos de iluminação. Dessa forma, uma única ação pode compreender reparos em múltiplas partes do sistema de apenas um poste de luz. As atividades realizadas envolvem reparos na estrutura afetada, que pode abranger lâmpadas, reatores, cabos, relés, conectores, isoladores e disjuntores.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que a administração municipal está mobilizada para realizar de forma gradativa a troca das lâmpadas convencionais por LED e garantir os serviços necessários para o funcionamento do sistema. “Estamos trabalhando em diferentes frentes para garantir essa inovação em toda a estrutura da iluminação pública de Suzano, cumprindo sempre as ações de rotina que são necessárias em cada localidade”, declarou o titular da pasta.