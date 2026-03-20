Alta dos combustíveis pressiona inflação e vira alvo de críticas de Lula

Escalada no Oriente Médio eleva preço do petróleo, impacta diesel e gasolina no Brasil e acirra debate sobre responsabilidade interna e externa

A recente disparada nos preços dos combustíveis no Brasil reacendeu o debate sobre os impactos de crises internacionais na economia doméstica. Em meio à alta do petróleo e à pressão inflacionária, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que parte do aumento nos preços ocorre porque há agentes que “se aproveitam da desgraça”.

A declaração ocorre em um cenário de forte instabilidade global, com reflexos diretos no bolso do consumidor brasileiro.

Guerra no Oriente Médio impulsiona preço do petróleo

A escalada de tensões envolvendo Irã, Israel e os Estados Unidos provocou um salto significativo no preço do barril de petróleo no mercado internacional.

Em poucos meses, a cotação saltou de cerca de US$ 60 para mais de US$ 115, pressionando diretamente os preços de combustíveis como gasolina e diesel.

Um dos pontos críticos é o Estreito de Ormuz, por onde passa grande parte do petróleo mundial. Qualquer instabilidade na região impacta imediatamente o abastecimento global.

Lula critica impacto e fala em “aproveitamento”

Durante discurso em Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva questionou o repasse dos aumentos ao consumidor brasileiro.

Segundo o presidente, não faz sentido que um conflito a milhares de quilômetros afete diretamente os preços no país, especialmente considerando que o Brasil possui produção relevante de petróleo.

O petista também destacou medidas adotadas pelo governo, como:

Isenção de tributos federais como PIS/Cofins

Subsídios para conter o avanço dos preços

Ainda assim, criticou agentes do mercado:

“Tem gente que gosta de tirar proveito da desgraça”, afirmou.

Diesel mais caro afeta toda a economia

O impacto mais imediato da alta do petróleo é sentido no diesel, combustível essencial para o transporte de cargas no Brasil.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis apontam que o preço médio do diesel subiu mais de 11% em uma semana, passando de R$ 6,08 para R$ 6,80.

Esse aumento gera efeito cascata na economia, atingindo:

Fretes rodoviários

Preços de alimentos

Custos industriais

Serviços em geral

Como grande parte da logística brasileira depende de caminhões, o diesel se torna um dos principais vetores de inflação.

Gasolina também sobe e pesa no bolso

A gasolina acompanha o movimento de alta, influenciada tanto pelo petróleo quanto pelo câmbio.

Segundo dados recentes da Petrobras, o preço médio nacional gira em torno de R$ 6,46, enquanto no estado de São Paulo a média é de aproximadamente R$ 6,28 por litro.

Para entender o impacto no bolso do consumidor, é fundamental observar como esse valor é composto:

Distribuição e revenda: R$ 1,26 (20,0%)

Custo do etanol anidro: R$ 0,98 (15,6%)

Imposto estadual (ICMS): R$ 1,57 (25,0%)

Impostos federais: R$ 0,68 (10,9%)

Parcela da Petrobras: R$ 1,79 (28,5%)

Ou seja, menos de um terço do valor final da gasolina fica com a Petrobras, enquanto o restante envolve tributos, mistura obrigatória de etanol e custos da cadeia de distribuição.

Além do petróleo, o câmbio também pressiona os preços. Com a valorização do dólar — que chegou à casa de R$ 5,26 —, os custos de importação e produção aumentam, impactando diretamente os combustíveis.

Inflação pode voltar a subir

Especialistas alertam que o impacto da alta dos combustíveis não se limita ao curto prazo.

Os efeitos indiretos podem se espalhar por meses, elevando a inflação em diferentes setores da economia. Estimativas indicam que o impacto pode chegar a cerca de 0,11 ponto percentual no índice inflacionário ao longo de 2026.

Além disso, a gasolina tem peso relevante no índice oficial de inflação, o que amplia sua influência no custo de vida.

Banco Central adota cautela com juros

Diante do cenário de incerteza global, o Banco Central do Brasil já sinaliza cautela na condução da política monetária.

O Comitê de Política Monetária reduziu recentemente a taxa básica de juros para 14,75% ao ano, mas evitou indicar novos cortes no curto prazo.

A guerra no Oriente Médio foi citada como um dos principais fatores de risco, já que pode afetar cadeias de suprimentos, preços de commodities e o comportamento do dólar.

Governo mira medidas para conter impactos

Além das críticas, o governo federal também avalia novas ações para reduzir os efeitos da alta dos combustíveis.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que há planos para intensificar a fiscalização no setor de fretes, com uso de tecnologia e dados fiscais compartilhados.

A medida atende a demandas de caminhoneiros, categoria diretamente afetada pela alta do diesel e que já demonstra insatisfação, com possibilidade de paralisações.

Um cenário global com reflexos locais

Apesar das críticas de Luiz Inácio Lula da Silva, especialistas apontam que o Brasil, mesmo sendo produtor de petróleo, não está isolado do mercado internacional.

Os preços dos combustíveis seguem referências globais, e fatores como:

Cotação do petróleo

Valor do dólar

Custos logísticos e tributários

influenciam diretamente o preço final ao consumidor.

Consumidor sente impacto imediato

Na prática, o resultado é sentido rapidamente pelo brasileiro.

Abastecer ficou mais caro, o frete pesa mais e os preços tendem a subir em cadeia, afetando desde alimentos até serviços básicos.

Enquanto o conflito internacional segue sem solução clara, o cenário indica que a pressão sobre combustíveis e inflação deve continuar no curto prazo, mantendo o tema no centro do debate econômico e político no país.