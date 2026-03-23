Itaquá abre inscrições para curso de Libras

Formação tem carga de 30 horas e início previsto para 31 de março

A Secretaria de Educação de Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Com carga horária de 30 horas, a formação é voltada para quem tem a partir de 7 anos (acompanhado de um responsável).

As aulas serão distribuídas em turmas às terças e quintas-feiras, com opções nos níveis básico I e II. Às terças, os horários são das 17h30 às 19h30 (básico I) e das 19h30 às 21h30 (básico II), além de uma turma especial de básico I, das 15h às 17h, pensada para donas de casa que não têm disponibilidade no período noturno. Já às quintas, o básico II será das 17h30 às 19h30 e o básico I das 19h30 às 21h30.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de março por meio do formulário online (cutt.ly/MtUlyTSp). As aulas terão início no dia 31 de março com previsão de término no início de julho, sendo realizadas no Departamento de Educação Especial (DEE), localizado na rua Uberaba, 350 – Vila Virgínia.

A secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo, destacou a importância da iniciativa para a inclusão social. “O curso de Libras é fundamental para promovermos uma educação mais inclusiva, ampliando a comunicação e o respeito às pessoas surdas.”

No primeiro módulo, os estudantes terão contato com a cultura surda e suas especificidades. Também aprenderão o alfabeto manual (datilologia), sinais de cumprimento e vocabulário básico, incluindo verbos, antônimos, cores, família, meios de transporte, bebidas e alimentos.

Já o segundo módulo aprofunda o conteúdo, abordando a estrutura da Libras (sujeito, verbo e objeto), organização das frases, ordem das palavras, pares mínimos e os parâmetros da língua, com introdução aos classificadores e conversação com pessoas surdas.

O secretário de Governo, Marcello Barbosa, ressaltou o compromisso da gestão com a acessibilidade. “Estamos investindo em ações que garantam mais igualdade de oportunidades e inclusão.”

Já o prefeito Eduardo Boigues reforçou o papel da formação na construção de uma sociedade mais justa. “Capacitar a população em Libras é um passo importante para tornar Itaquá uma cidade mais humana e acessível.”