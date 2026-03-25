Irã rejeita plano de Trump e apresenta novas condições para encerrar guerra

Teerã critica plano de Washington como “irrealista” e afirma que decisão sobre fim do conflito será tomada sob seus próprios termos

Irã recusa proposta dos Estados Unidos e endurece discurso

O governo do Irã rejeitou oficialmente uma proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos e indicou que não aceitará condições impostas unilateralmente para encerrar o conflito.

Segundo a imprensa estatal iraniana, a proposta enviada por Washington — intermediada pelo Paquistão — foi classificada como “excessiva e desconectada da realidade”.

Além da rejeição, Teerã informou que apresentou uma contraproposta, reforçando que não aceitará imposições externas sobre o desfecho da guerra.

Governo iraniano afirma que decisão será soberana

Autoridades iranianas adotaram um tom firme ao responder ao plano norte-americano. De acordo com declarações divulgadas pela mídia estatal, o país deixou claro que:

O fim do conflito será decidido exclusivamente pelo Irã

Qualquer acordo dependerá do cumprimento de suas próprias condições

A fala é interpretada como um recado direto ao presidente Donald Trump, que havia sinalizado publicamente a possibilidade de um acordo próximo.

Proposta dos EUA envolve programa nuclear e mísseis

Embora o conteúdo oficial não tenha sido divulgado integralmente, veículos internacionais apontam que o plano dos EUA possui cerca de 15 pontos e aborda temas sensíveis para Teerã.

Entre as principais exigências estariam:

Compromisso de não desenvolver armas nucleares

Limitação do programa de mísseis balísticos

Desativação de instalações nucleares estratégicas

Fim do apoio a grupos aliados no Oriente Médio

Garantia de navegação no Estreito de Ormuz

Esses pontos são considerados altamente sensíveis para a soberania e estratégia militar iraniana, o que ajuda a explicar a rejeição imediata.

Mediação internacional tenta destravar negociações

A tentativa de negociação ocorre com participação indireta de outros países. O Paquistão atuou como intermediário na entrega da proposta, enquanto a Turquia também aparece como possível mediadora.

Há discussões sobre a realização de negociações presenciais em Islamabad, capital paquistanesa, mas nenhuma confirmação oficial foi feita até o momento.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, já se ofereceu para sediar possíveis conversas de cessar-fogo.

Divergências expõem impasse diplomático

O episódio evidencia um cenário de forte divergência entre as partes. Enquanto Trump afirmou que o Irã estaria disposto a negociar, autoridades iranianas negaram qualquer avanço nesse sentido.

Segundo fontes ouvidas por agências internacionais, a resposta inicial de Teerã ao plano foi negativa, indicando que as negociações ainda estão distantes de um consenso.

Guerra segue sem previsão de desfecho

Com a rejeição do plano e a apresentação de uma contraproposta, o conflito entra em uma nova fase de incerteza.

O governo iraniano afirmou que continuará com o que chama de “ações defensivas”, sugerindo que não haverá recuo imediato nas operações.

Risco geopolítico permanece elevado

A situação mantém o Oriente Médio em alerta, especialmente por envolver temas estratégicos como:

Programa nuclear iraniano

Controle de rotas marítimas globais

Equilíbrio militar na região

O Estreito de Ormuz, citado na proposta, é uma das rotas mais importantes para o transporte mundial de petróleo, o que amplia o impacto global da crise.

Negociações ainda podem evoluir

Apesar do impasse inicial, a apresentação de uma contraproposta indica que o diálogo não está completamente encerrado.

Especialistas avaliam que novas rodadas de negociação podem ocorrer, especialmente com a participação de mediadores internacionais.

No entanto, o cenário atual aponta que qualquer acordo dependerá de concessões significativas de ambos os lados — algo que, por ora, parece distante.