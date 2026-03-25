Itaquaquecetuba alcança excelência no saneamento e entra para elite nacional no abastecimento de água

Cidade da Grande São Paulo atinge 100% de cobertura hídrica e figura entre os principais destaques do Ranking de Saneamento 2026 do Instituto Trata Brasil

Itaquaquecetuba se destaca entre as melhores do Brasil em abastecimento de água

A cidade de Itaquaquecetuba conquistou um feito expressivo no cenário nacional ao ser incluída entre as dez melhores cidades do país em oferta de água. O reconhecimento veio por meio do Ranking de Saneamento 2026, elaborado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados.

O levantamento analisou os 100 municípios mais populosos do Brasil e utilizou dados atualizados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa), com ano-base de 2024. O resultado coloca Itaquaquecetuba ao lado de importantes capitais brasileiras, consolidando sua evolução no setor.

Universalização da água coloca cidade em posição de destaque

Um dos principais indicadores avaliados foi o nível de atendimento de água tratada. Itaquaquecetuba atingiu 100% de cobertura, entrando no seleto grupo de 11 municípios brasileiros que conseguiram universalizar completamente o abastecimento hídrico.

Além disso, o estudo aponta que, no total, 28 cidades já alcançaram a universalização conforme as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento.

O desempenho de Itaquá ganha ainda mais relevância quando comparado ao cenário nacional, já que a média de atendimento de água entre os 100 maiores municípios foi de 93,55%, enquanto a média brasileira geral ficou em 84,1%.

Cidade aparece ao lado de capitais e grandes centros urbanos

O destaque de Itaquaquecetuba se amplia ao considerar o porte do município. Com cerca de meio milhão de habitantes e localizada na Região Metropolitana de São Paulo, a cidade figura no ranking ao lado de capitais como Curitiba e Porto Alegre.

Também aparecem entre os destaques cidades de grande porte como Osasco, Diadema e Guarulhos.

Esse cenário reforça o avanço de Itaquá frente a municípios com estruturas maiores e historicamente mais consolidadas em saneamento.

Investimento bilionário impulsiona avanço no saneamento

Um dos pilares para o resultado alcançado é o investimento robusto em infraestrutura. Em 2025, a Prefeitura de Itaquaquecetuba anunciou, em parceria com a Sabesp, um aporte de R$ 1 bilhão em obras de saneamento.

Parte das intervenções já está em andamento, com previsão de execução até 2027. Entre as principais ações estão:

Ampliação do fornecimento de água tratada e encanada, garantindo regularidade no abastecimento

Expansão da coleta de esgoto, com previsão de atingir 86% de cobertura

Implantação de 370 quilômetros de redes coletoras, ampliando significativamente a infraestrutura urbana

Metas ambiciosas até 2029

A administração municipal projeta avanços ainda maiores nos próximos anos. A expectativa é alcançar 100% de abastecimento de água e 96% de cobertura de esgoto até 2029, consolidando a cidade como referência nacional em saneamento básico.

Esse planejamento está alinhado às diretrizes do Marco Legal do Saneamento, que estabelece metas de universalização para todo o país.

Evolução no ranking geral de saneamento

Além do destaque no abastecimento de água, Itaquaquecetuba também apresentou melhora no ranking geral, que considera três dimensões principais: nível de atendimento, melhoria do atendimento e eficiência dos serviços.

O município subiu da 58ª para a 54ª posição, indicando avanço consistente na qualidade dos serviços prestados à população.

Saneamento como sinônimo de qualidade de vida

Os avanços registrados refletem diretamente na vida da população. O acesso contínuo à água tratada e a expansão da rede de esgoto são fatores essenciais para a saúde pública, dignidade e desenvolvimento urbano.

A evolução de Itaquaquecetuba no Ranking de Saneamento 2026 demonstra que investimentos estruturais, planejamento e parcerias estratégicas podem transformar a realidade de cidades brasileiras.

Cenário nacional ainda apresenta desigualdades

Apesar dos avanços pontuais, o levantamento também evidencia desafios no país. O menor índice de atendimento de água entre os 100 maiores municípios foi registrado em Porto Velho, com apenas 30,74% de cobertura.

O contraste reforça a desigualdade no acesso ao saneamento básico no Brasil, destacando a importância de políticas públicas e investimentos contínuos para reduzir essas disparidades.

Destaque nacional reforça protagonismo de Itaquaquecetuba

Ao alcançar a universalização do abastecimento de água e figurar entre as melhores cidades do país, Itaquaquecetuba consolida seu protagonismo no cenário do saneamento básico brasileiro.

O reconhecimento no ranking do Instituto Trata Brasil simboliza não apenas um avanço técnico, mas também um impacto direto na qualidade de vida de milhares de moradores, marcando um novo capítulo no desenvolvimento urbano do município.