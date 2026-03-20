Morre Chuck Norris aos 86 anos e deixa legado no cinema

Ícone das artes marciais e dos filmes de ação, ator marcou gerações com personagens fortes e se tornou símbolo da cultura pop
A morte do ator Chuck Norris, aos 86 anos, foi confirmada pela família nesta sexta-feira (20), após o falecimento ocorrido na manhã de quinta-feira (19).
Segundo comunicado oficial, o artista morreu de forma repentina, cercado por familiares. As circunstâncias da morte não foram divulgadas, a pedido da família, que solicitou respeito à privacidade neste momento.
Família confirma morte
Em nota, os familiares destacaram a dor da perda e a importância do ator.
“É com o coração pesado que nossa família compartilha o falecimento de Chuck Norris”, diz o comunicado.
A família também ressaltou que ele estava em paz.
Internação e últimos dias
Antes da morte, o ator teria sido internado no Havaí após uma emergência médica.
Dias antes, Norris ainda demonstrava disposição. Em sua última publicação nas redes sociais, apareceu praticando boxe ao celebrar o aniversário de 86 anos.
Na mensagem, escreveu:
“Eu não envelheço. Eu evoluo.”
Das artes marciais ao cinema
Chuck Norris iniciou sua trajetória nas artes marciais, tornando-se referência internacional antes de migrar para o cinema.
Seu primeiro grande destaque foi no filme “O Voo do Dragão” (1972), ao lado de Bruce Lee.
A partir daí, consolidou sua carreira como astro de ação.
Sucesso nos anos 80 e 90
O ator se tornou um dos principais nomes do gênero nas décadas de 1980 e 1990.
Entre seus trabalhos mais conhecidos estão:
McQuade, o Lobo Solitário (1983)
The Delta Force (1986)
Braddock – O Super Comando
Seus personagens ajudaram a construir a imagem de herói forte e imbatível.
Fenômeno cultural
Além do cinema, Chuck Norris virou um ícone da cultura pop.
Seu nome ganhou popularidade nas redes sociais com memes que exaltavam sua força de forma exagerada e bem-humorada.
Legado
Chuck Norris deixa esposa, filhos e netos, além de milhões de fãs ao redor do mundo.
Sua trajetória une artes marciais, cinema e influência cultural, consolidando um legado duradouro.
A morte do ator representa o fim de uma era para os filmes de ação, mas sua presença segue viva na memória do público.