Morre Chuck Norris aos 86 anos e deixa legado no cinema

Ícone das artes marciais e dos filmes de ação, ator marcou gerações com personagens fortes e se tornou símbolo da cultura pop

A morte do ator Chuck Norris, aos 86 anos, foi confirmada pela família nesta sexta-feira (20), após o falecimento ocorrido na manhã de quinta-feira (19).

Segundo comunicado oficial, o artista morreu de forma repentina, cercado por familiares. As circunstâncias da morte não foram divulgadas, a pedido da família, que solicitou respeito à privacidade neste momento.

Família confirma morte

Em nota, os familiares destacaram a dor da perda e a importância do ator.

“É com o coração pesado que nossa família compartilha o falecimento de Chuck Norris”, diz o comunicado.

A família também ressaltou que ele estava em paz.

Internação e últimos dias

Antes da morte, o ator teria sido internado no Havaí após uma emergência médica.

Dias antes, Norris ainda demonstrava disposição. Em sua última publicação nas redes sociais, apareceu praticando boxe ao celebrar o aniversário de 86 anos.

Na mensagem, escreveu:

“Eu não envelheço. Eu evoluo.”

Das artes marciais ao cinema

Chuck Norris iniciou sua trajetória nas artes marciais, tornando-se referência internacional antes de migrar para o cinema.

Seu primeiro grande destaque foi no filme “O Voo do Dragão” (1972), ao lado de Bruce Lee.

A partir daí, consolidou sua carreira como astro de ação.

Sucesso nos anos 80 e 90

O ator se tornou um dos principais nomes do gênero nas décadas de 1980 e 1990.

Entre seus trabalhos mais conhecidos estão:

McQuade, o Lobo Solitário (1983)

The Delta Force (1986)

Braddock – O Super Comando

Seus personagens ajudaram a construir a imagem de herói forte e imbatível.

Fenômeno cultural

Além do cinema, Chuck Norris virou um ícone da cultura pop.

Seu nome ganhou popularidade nas redes sociais com memes que exaltavam sua força de forma exagerada e bem-humorada.

Legado

Chuck Norris deixa esposa, filhos e netos, além de milhões de fãs ao redor do mundo.

Sua trajetória une artes marciais, cinema e influência cultural, consolidando um legado duradouro.

A morte do ator representa o fim de uma era para os filmes de ação, mas sua presença segue viva na memória do público.