Relatório final da CPMI do INSS amplia crise e pede indiciamento de centenas de envolvidos em fraudes previdenciárias

Relatório com mais de 4 mil páginas aponta suposto esquema bilionário e inclui nomes ligados a diferentes governos

Leitura do relatório final marca reta decisiva da CPMI

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS entrou em sua fase final nesta sexta-feira (27), com o início da leitura do relatório elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL). O documento, considerado um dos mais extensos já produzidos em investigações do Congresso, reúne cerca de 4.400 páginas e propõe o indiciamento de aproximadamente 220 pessoas.

Entre os citados estão parlamentares, ex-ministros, dirigentes de órgãos públicos e operadores de um suposto esquema de fraudes envolvendo benefícios previdenciários. O relatório também inclui o empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nomes de peso aparecem na lista de indiciamentos

O relatório da CPMI reúne uma ampla lista de investigados, abrangendo diferentes esferas de poder e setores da administração pública e privada.

Entre os principais nomes estão ex-ministros como José Carlos Oliveira, que atuou no governo de Jair Bolsonaro, e Carlos Lupi, ligado ao atual governo. Segundo o documento, há indícios de omissão deliberada, prevaricação e blindagem política dentro da estrutura do INSS.

No campo político, o relatório também cita o deputado Euclydes Pettersen, apontado como beneficiário de vantagens indevidas, além da deputada Gorete Pereira e do senador Weverton Rocha.

Outro destaque é o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do banco Master, incluído na lista de investigados.

Estrutura do esquema envolve órgãos públicos e entidades associativas

As investigações conduzidas pela CPMI apontam para uma estrutura complexa, com participação de servidores públicos, dirigentes de estatais e representantes de entidades associativas.

Entre os nomes ligados ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev estão Alessandro Antônio Stefanutto, Glauco André Fonseca Wamburg e André Paulo Félix Fidélis. O relatório indica que parte desses gestores teria atuado na flexibilização de controles internos, facilitando a expansão de irregularidades.

No núcleo operacional, aparece Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado como responsável por operacionalizar descontos indevidos em benefícios.

Também são citadas entidades como a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, cujo presidente Carlos Roberto Ferreira Lopes figura entre os investigados, além de Aristides Veras dos Santos, ligado à Contag.

Sessão foi marcada por tensão e troca de acusações

A leitura do relatório ocorreu em meio a um ambiente de forte tensão política. Logo no início da sessão, houve interrupções provocadas por parlamentares da oposição, que questionaram trechos do documento e protagonizaram um bate-boca com troca de acusações.

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), negou pedidos para retirada de falas ofensivas das notas oficiais e também rejeitou solicitações para afastar o deputado Lindbergh Faria (PT-RJ) da sessão.

Além disso, os trabalhos chegaram a ser suspensos temporariamente devido a problemas na disponibilização do relatório no sistema da comissão, sendo retomados pouco depois.

Entenda o que motivou a investigação

A CPMI do INSS foi criada em 2025 para investigar um esquema de descontos irregulares aplicados a aposentadorias e pensões, muitas vezes sem autorização dos beneficiários.

As apurações tiveram como base investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, que identificaram um possível esquema bilionário envolvendo cobranças indevidas por entidades associativas.

Ao longo de cerca de seis meses, a comissão ouviu testemunhas, analisou milhares de documentos e autorizou quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático de investigados. As conclusões apontam para falhas graves nos mecanismos de controle e fiscalização do sistema previdenciário.

Impasse no prazo levou discussão ao STF

Nas semanas finais, a CPMI enfrentou um impasse sobre a prorrogação de seus trabalhos. O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, por maioria, derrubar a extensão do prazo da comissão.

Com isso, ficou definido que a leitura e votação do relatório devem ocorrer até este sábado (28). Há possibilidade de convocação de uma reunião extraordinária para garantir a conclusão do processo.

Próximos passos: votação e possíveis desdobramentos

Com a leitura em andamento, o próximo passo será a votação do relatório pelos membros da CPMI. Caso aprovado, o documento será encaminhado a órgãos como o Ministério Público, que poderá decidir sobre denúncias formais e abertura de processos judiciais.

O desfecho da comissão pode ter impactos significativos no cenário político nacional, ao atingir figuras ligadas tanto ao atual governo quanto a gestões anteriores, ampliando o alcance e a complexidade das investigações.