Poá Fest inicia nesta quinta e terá ônibus gratuito para famílias no domingo

Gratuidade vale das 0h às 23h59 para adultos acompanhados de crianças de até 14 anos em todas as linhas municipais

Os adultos acompanhados de crianças de até 14 anos que utilizarem os ônibus das linhas municipais terão tarifa zero durante todo o domingo (29), em Poá. A medida integra a programação do último dia da Poá Fest 2026, em comemoração aos 77 anos de emancipação do município, e tem como objetivo ampliar o acesso das famílias às atividades voltadas ao público infantil na data.

A gratuidade será válida das 0h às 23h59 em todas as linhas municipais, permitindo que moradores circulem pela cidade sem custo ao longo do dia.

Neste dia, a Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe receberá uma programação especial, com a presença de personagens infantis, show da Patrulha Canina, além de brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce gratuito. A entrada será gratuita e, excepcionalmente nesta data, não haverá necessidade de doação de alimentos.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da ação para ampliar o acesso da população às atividades comemorativas. “Preparamos esse dia com muito carinho para as nossas crianças e suas famílias. A gratuidade para crianças e suas famílias garante que todos possam participar sem se preocupar com o custo do transporte, fortalecendo esse momento de celebração e união. Assim, encerramos a programação da Poá Fest 2026 da melhor forma, com a presença de todas as famílias poaenses”, afirmou.