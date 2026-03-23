Imposto de Renda 2026 começa hoje: guia completo, prazos, regras e como declarar sem erro

Com expectativa de 44 milhões de declarações, Receita libera pré-preenchida, cria “cashback” inédito e reforça regras para MEIs

Prazo do Imposto de Renda 2026 já está aberto

A Receita Federal do Brasil iniciou nesta segunda-feira (23) o período de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Os contribuintes têm até o dia 29 de maio, às 23h59, para enviar as informações ao Fisco.

O envio pode ser feito pelo computador, celular ou diretamente pelo portal e-CAC, com diferentes opções de preenchimento, incluindo a declaração pré-preenchida — que ganha destaque neste ano.

A expectativa é de que cerca de 44 milhões de brasileiros entreguem a declaração, número ligeiramente superior ao registrado em 2025.

Declaração pré-preenchida ganha força e prioridade

Uma das principais apostas da Receita é o uso da declaração pré-preenchida, que já estará disponível desde o primeiro dia do prazo.

Esse modelo traz automaticamente informações como rendimentos, bens e despesas, reduzindo erros e agilizando o processo.

Além da praticidade, há um incentivo importante:

quem optar pela pré-preenchida e indicar Pix para restituição terá prioridade no recebimento.

A Receita estima que cerca de 60% das declarações serão enviadas nesse formato em 2026.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda

Nem todos os brasileiros precisam prestar contas, mas existem critérios claros de obrigatoriedade. Deve declarar quem, em 2025:

Teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00

Recebeu rendimentos isentos ou tributados na fonte superiores a R$ 200 mil

Realizou operações na bolsa acima de R$ 40 mil ou com lucro tributável

Possuía bens acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro

Teve ganho de capital na venda de bens

Obteve receita rural acima de R$ 177.920

Passou a residir no Brasil durante o ano

Possui investimentos, lucros ou aplicações no exterior

Esses critérios são fundamentais para evitar problemas com o CPF, como multas e restrições.

Quem está isento da declaração

Por outro lado, ficam dispensados da entrega:

Quem não se enquadra nos critérios de obrigatoriedade

Dependentes incluídos na declaração de outra pessoa

Pessoas com renda abaixo do limite anual de R$ 35.584

Cônjuges cujos bens já foram declarados pelo parceiro, dentro das regras

Mesmo assim, especialistas recomendam avaliar caso a caso, já que em algumas situações vale a pena declarar para receber restituição.

Calendário de restituição do IR 2026

A restituição será paga em quatro lotes ao longo do ano:

1º lote: 29 de maio de 2026

2º lote: 30 de junho de 2026

3º lote: 31 de julho de 2026

4º lote: 28 de agosto de 2026

A ordem de pagamento segue a lógica de envio:

quem declara antes, recebe primeiro.

Prioridades no pagamento da restituição

A legislação define grupos que recebem antes:

Idosos acima de 80 anos

Idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave

Professores

Usuários da declaração pré-preenchida com Pix

Na sequência, vêm os demais contribuintes.

“Cashback” do Imposto de Renda: novidade em 2026

Uma das grandes novidades deste ano é o chamado “cashback” da Receita Federal.

O modelo permitirá que pessoas isentas de declarar, mas com valores a restituir, recebam automaticamente o dinheiro.

O pagamento será feito em um lote especial no dia 15 de julho, com estimativa de beneficiar cerca de 4 milhões de brasileiros.

Para ter direito, é necessário:

Não ter sido obrigado a declarar em 2025

Ter até R$ 1 mil a restituir

Estar com CPF regular

Possuir chave Pix vinculada ao CPF

A expectativa é de um valor médio de R$ 125 por contribuinte.

Como declarar pelo celular ou computador

A declaração pode ser feita de forma simples, inclusive pelo celular.

No smartphone, basta baixar o app oficial da Receita Federal do Brasil, acessar com conta Gov.br e preencher os dados.

Já no computador, o contribuinte deve instalar o programa gerador da declaração.

Apesar da praticidade do celular, algumas operações mais complexas não estão disponíveis no app, como renda variável e ganho de capital.

MEIs precisam de atenção redobrada

Os microempreendedores individuais (MEIs) têm obrigações adicionais e devem ficar atentos.

Além do Imposto de Renda Pessoa Física, é obrigatório entregar a DASN-SIMEI, declaração referente ao faturamento da empresa.

O prazo também vai até 31 de maio.

O atraso pode gerar multa de até 20% sobre o valor devido, além de penalidades como a inaptidão do CNPJ.

Diferença entre IRPF e DASN-SIMEI

É importante não confundir as duas declarações:

A DASN-SIMEI trata das movimentações da empresa

O Imposto de Renda Pessoa Física trata das finanças pessoais

Mesmo sendo MEI, o contribuinte precisa verificar se se enquadra nas regras do IRPF.

Evite erros e problemas com o Fisco

Com milhões de declarações esperadas, a Receita reforça a importância de atenção aos dados.

Erros podem levar à malha fina, atrasos na restituição e até multas.

Por isso, o uso da declaração pré-preenchida e a conferência das informações são estratégias essenciais para evitar dor de cabeça.