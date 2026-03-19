Petróleo dispara acima de US$ 115 com escalada de ataques no Oriente Médio

Conflito envolvendo Irã e Israel pressiona mercados globais, eleva gás natural e acende alerta para crise energética prolongada

Ataques a infraestrutura elevam preços do petróleo no mercado internacional

Os preços internacionais do petróleo registraram forte alta nesta quinta-feira (19), impulsionados pela escalada de tensões no Oriente Médio. O barril do tipo Brent ultrapassou a marca de US$ 115, atingindo o maior nível em mais de uma semana.

A disparada ocorre após uma série de ataques a instalações energéticas na região, envolvendo ações do Irã em resposta a ofensivas de Israel contra o campo de gás South Pars, considerado o maior do mundo.

Além do Brent, o petróleo WTI também apresentou alta, refletindo o aumento das incertezas sobre o fornecimento global.

Gás natural dispara e amplia pressão sobre economia global

O impacto não se limitou ao petróleo. O preço do gás natural também registrou forte volatilidade, chegando a disparar até 35% na Europa ao longo do dia, antes de desacelerar.

A tensão no mercado energético foi agravada após ataques atingirem diretamente o campo de South Pars, localizado no Golfo Pérsico, responsável por uma parcela significativa da produção mundial de gás.

A instabilidade reforça o temor de interrupções prolongadas no abastecimento, o que pode afetar diretamente economias dependentes de importação de energia.

Infraestruturas estratégicas são alvo de ataques em vários países

Em resposta à ofensiva israelense, o Irã realizou ataques contra instalações de energia em diversos países da região, incluindo Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.

Os bombardeios atingiram refinarias, portos e centros de processamento, provocando incêndios e danos estruturais relevantes.

Um dos episódios mais críticos ocorreu na cidade industrial de Ras Laffan, considerada um dos principais polos de gás natural liquefeito (GNL) do mundo.

Segundo a estatal QatarEnergy, os ataques causaram “danos extensos” e comprometeram parte significativa da capacidade de produção.

Impacto global: fornecimento de energia pode ser afetado por anos

A destruição parcial da infraestrutura energética pode ter efeitos duradouros. Estimativas indicam que cerca de 17% da capacidade de produção de GNL do Catar foi afetada, com recuperação podendo levar entre três e cinco anos.

O Catar é responsável por cerca de 20% do fornecimento global de gás natural liquefeito, o que amplia os riscos de desabastecimento e aumento de preços em diversas regiões.

Países da Ásia e da Europa estão entre os mais vulneráveis, devido à forte dependência das exportações do país.

Mercados financeiros reagem com quedas ao cenário de instabilidade

A escalada do conflito também impactou negativamente os mercados financeiros globais.

Principais bolsas registraram queda diante do aumento da aversão ao risco, refletindo preocupações com inflação, custos de energia e crescimento econômico.

Nos Estados Unidos, índices como Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq operaram em baixa. Na Europa e na Ásia, o movimento foi semelhante, com recuos generalizados nas principais praças financeiras.

Posicionamento internacional e risco de ampliação do conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país não teve envolvimento nos ataques iniciais e declarou que Israel não deve realizar novas ofensivas contra o campo de South Pars.

Ao mesmo tempo, autoridades americanas avaliam medidas para garantir a segurança do fluxo de petróleo, especialmente no estratégico Estreito de Ormuz.

Há discussões sobre o envio de forças militares adicionais à região, incluindo possíveis operações para proteger rotas de exportação e infraestrutura energética.

Países árabes pedem cessar-fogo e respeito ao direito internacional

Em meio à crise, representantes de diversos países árabes e islâmicos se reuniram e condenaram os ataques na região.

As autoridades defenderam a interrupção imediata das ofensivas e o respeito ao direito internacional, alertando para os riscos de uma escalada ainda maior do conflito.

O encontro reuniu nações como Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Turquia e Emirados Árabes Unidos, reforçando a preocupação coletiva com a estabilidade regional.

Crise energética pode se prolongar e afetar economia mundial

Especialistas apontam que os ataques à infraestrutura energética e a instabilidade geopolítica podem gerar efeitos duradouros.

A combinação de oferta reduzida e aumento da demanda tende a manter os preços elevados, impactando diretamente combustíveis, eletricidade e cadeias produtivas ao redor do mundo.

Além disso, a crise expõe fragilidades nos sistemas de defesa e na coordenação internacional, aumentando a incerteza sobre os próximos passos do conflito.