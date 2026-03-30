Ronaldo Caiado anuncia candidatura ao Planalto pelo PSD e tenta se firmar como alternativa na disputa de 2026

Governador de Goiás oficializa entrada na corrida presidencial após desistência de aliados e aposta em espaço fora da polarização

Caiado confirma candidatura à Presidência em evento em São Paulo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciará oficialmente sua candidatura à Presidência da República nesta segunda-feira (30), durante coletiva marcada para as 16h na sede do Partido Social Democrático (PSD), em São Paulo.

Recém-filiado à legenda comandada por Gilberto Kassab, Caiado foi escolhido como o nome do partido para disputar o Palácio do Planalto em 2026.

A candidatura representa a tentativa do PSD de ocupar espaço político em meio à polarização nacional, buscando se posicionar como alternativa no cenário eleitoral.

Escolha ocorre após desistência de Ratinho Jr.

A definição pelo nome de Caiado foi consolidada após o governador do Paraná, Ratinho Júnior, desistir da disputa presidencial.

Outro nome cotado dentro da legenda era o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Com a saída dos concorrentes internos, Caiado se firmou como consenso dentro do PSD, assumindo a liderança do projeto nacional da sigla.

Filiação ao PSD e articulação política

Ronaldo Caiado oficializou sua filiação ao PSD no dia 14 de março, em evento realizado na cidade de Jaraguá, em Goiás.

Na ocasião, o governador apresentou seu vice, Daniel Vilela, como possível sucessor no governo estadual.

A mudança de partido foi estratégica para viabilizar sua candidatura presidencial, após deixar o União Brasil.

PSD busca espaço fora da polarização

A decisão ocorre em um cenário político dominado pela polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

Apesar disso, avaliações internas indicam que as chances eleitorais ainda são consideradas baixas neste momento, segundo pesquisas.

Mesmo assim, o partido aposta na construção gradual de uma candidatura competitiva.

Trajetória política e experiência eleitoral

Ronaldo Caiado tem uma longa carreira política. Foi eleito governador de Goiás em 2018 e reeleito em 2022, além de ter exercido cinco mandatos como deputado federal.

Esta será mais uma tentativa de disputar a Presidência da República, ampliando sua atuação no cenário nacional.

Cenário eleitoral e próximos passos

O anúncio marca o início oficial da pré-campanha, com expectativa de intensificação de agendas, alianças e articulações políticas.

O principal desafio será ampliar sua visibilidade nacional e conquistar apoio fora de sua base regional, em um cenário ainda indefinido.