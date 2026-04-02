Arujá promove mega seleção de empregos com vagas para diversos cargos nesta quinta (2)

A Prefeitura de Arujá divulgou uma mega seleção de empregos para a primeira semana de abril. As oportunidades serão oferecidas nesta quinta-feira (2), das 9h às 16h, com vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade.

O processo seletivo é voltado para maiores de 18 anos e contempla candidatos com ensino fundamental e médio. Entre as vagas disponíveis estão motorista categoria D, ajudante de bolacheiro, ajudante de panificação, auxiliar de panificação, além de bolacheiro e padeiro de fabricação.

Os interessados devem comparecer presencialmente no dia e horário informados ao Arujá Emprega, localizado na rua Adhemar de Barros, 60, no Jardim Modelo, região central da cidade. É necessário levar currículo atualizado para participar da entrevista.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 4653-4057.