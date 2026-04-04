MULTIDÃO LOTA ESTÁDIOS EM TODO O BRASIL EM EVENTO “FAMÍLIA AO PÉ DA CRUZ” NA SEXTA-FEIRA SANTA

Nesta sexta-feira (3), data em que se celebra a Sexta-feira Santa, a Igreja Universal do Reino de Deus realizou um dos maiores eventos simultâneos de fé do país: o “Família ao Pé da Cruz”. A mobilização reuniu milhares de pessoas em estádios, arenas e templos espalhados por todo o Brasil, com o objetivo de promover a oração pela restauração e unidade das famílias.

Entre os principais locais que receberam o evento estão o Maracanã, a Neo Química Arena, o Mercado Livre Arena Pacaembu, a Arena Fonte Nova, além de outras importantes arenas como o Arena Independência, Arena BRB Mané Garrincha, Arena do Grêmio, Arena da Amazônia, Arena de Pernambuco e o Mangueirão.

A cerimônia foi conduzida pelo bispo Edir Macedo, que destacou a importância da fé e da oração como caminhos para fortalecer os lares brasileiros. O encontro teve como foco principal a intercessão pela paz, união e restauração das famílias, especialmente em um momento simbólico para o cristianismo.

Além dos grandes estádios, templos da igreja em diversas cidades também participaram da mobilização, ampliando o alcance da ação em todo o território nacional. A transmissão foi realizada pela TV Record e plataformas digitais, permitindo que milhares de pessoas acompanhassem o evento ao vivo.

Considerado um dos maiores encontros evangelísticos já promovidos pela instituição, o “Família ao Pé da Cruz” reforça a proposta de reflexão e espiritualidade durante a Sexta-feira Santa, reunindo fiéis em uma grande corrente de fé em prol das famílias brasileiras.