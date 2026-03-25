Secretaria de Segurança e Corpo de Bombeiros realizam ação educativa para motociclistas em Arujá

A Secretaria de Segurança de Arujá, em uma ação envolvendo o Departamento de Trânsito Municipal, vinculado à pasta, e o Corpo de Bombeiros de Arujá, promoveu nesta segunda-feira (23) uma importante ação de conscientização voltada aos motociclistas na Avenida João Manoel, na região central da cidade. A iniciativa, realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros, integra a programação da Semana de Prevenção e Proteção à Vida, do 5º Grupamento de Bombeiros (GB).

Durante toda a manhã, equipes compostas por três agentes de trânsito e militares do Corpo de Bombeiros abordaram condutores, para reforçar normas de segurança e diretrizes de circulação viária, com o objetivo de reduzir o índice de acidentes e fortalecer a cultura de preservação da vida no trânsito local.

A mobilização focou em orientações práticas e técnicas, destacando o uso correto e obrigatório do capacete, além de outros equipamentos de proteção individual indispensáveis para quem utiliza veículos de duas rodas. Os profissionais também compartilharam conhecimentos fundamentais sobre condutas iniciais, em casos de acidentes, instruindo os motociclistas sobre como agir de forma segura até a chegada do socorro especializado.

A escolha da Avenida João Manoel se deu pelo alto fluxo de veículos, permitindo que as mensagens de prevenção e boas práticas de circulação atinjam um número expressivo de cidadãos, promovendo mais responsabilidade e cuidado compartilhado entre todos os usuários das vias públicas da cidade.