Em Itaquá, CRAS Paineira passa por reforma para melhorar atendimento

Intervenção contempla ampliação, adequação e revitalização

A Secretaria de Assistência Social de Itaquaquecetuba está realizando uma importante reforma estrutural no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim Paineira para melhorar as condições de trabalho da equipe e oferecer atendimento ainda mais qualificado à população.

A intervenção contempla a ampliação, adequação e revitalização do espaço físico, como a criação de duas salas para a equipe de referência, uma sala administrativa, três novas salas para atendimento individualizado, um novo banheiro, além de um espaço destinado ao Depósito de Material de Limpeza (DML). Também está sendo ampliada a área para atividades coletivas para aumentar a capacidade de atendimento.

A estrutura já existente está sendo revitalizada com a troca de pisos, substituição de portas e pintura interna e externa, garantindo um ambiente mais adequado, acolhedor e funcional. “Estamos falando de um equipamento que atende 37 bairros e tem papel central na assistência social do município. A reforma do CRAS Paineira é um investimento direto no cuidado com as famílias e no fortalecimento da rede de proteção social”, disse o secretário Gabriel Rocha.

O prazo estimado para conclusão das obras é de 15 dias. Durante esse período, os atendimentos foram reorganizados para assegurar a continuidade dos serviços. As atividades coletivas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, especialmente voltadas para crianças e idosos, foram temporariamente transferidas para o salão de uma igreja da comunidade. Já os atendimentos técnicos, orientações e acompanhamentos familiares estão sendo realizados em espaços adaptados dentro da própria unidade.

Atualmente, o CRAS Paineira realiza cerca de 1,6 mil atendimentos mensais, abrangendo atendimentos individuais, familiares e atividades coletivas. “Nosso objetivo é oferecer espaços cada vez mais adequados e humanizados para a população. A reforma do CRAS Paineira vai ao encontro dessa prioridade”, acrescentou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Com a modernização, a expectativa é ampliar a capacidade, garantindo mais privacidade nos atendimentos e melhores condições para o desenvolvimento das ações coletivas. “Cuidar das pessoas é a nossa maior prioridade. A reforma desse CRAS simboliza esse compromisso de olhar com atenção para quem mais precisa”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.