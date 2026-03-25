Fundo Social de Ferraz realiza workshop de ovos de Páscoa, trufas e bombons

Nesta terça-feira (24), o Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a Chocolândia, realizou um workshop de ovos de Páscoa, trufas e bombons. A ação ocorreu na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Santa Catarina, 330, Vila Romanópolis.



Durante o curso, os participantes aprenderam técnicas importantes, como temperagem do chocolate, cuidados com a higiene no preparo, tipos de embalagem e orientações sobre como empreender com a produção de doces, incentivando a geração de renda neste período de Páscoa.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cida Gambale, a ação visa ajudar os munícipes a ganhar uma renda extra neste período de Páscoa: “A Páscoa é um período muito bom para quem deseja ganhar uma renda extra, o consumo de ovos de Páscoa e bombons sobe muito neste período do ano. Pensando nisso, estamos oferecendo esse curso para quem deseja se especializar e empreender”, relatou.

A dona do empreendimento Lili Bolos resolveu fazer o curso para complementar as vendas de seu negócio: “Eu estou amando fazer o curso, já tinha um empreendimento fazendo bolos e agora estou complementando as minhas vendas ao aprender a fazer os ovos de Páscoa”, pontuou.



As aulas continuarão ocorrendo na quinta-feira (26), das 13h30 às 16h, para alunos que já estavam cadastrados anteriormente.