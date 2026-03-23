“Pare, pare, pare”: áudio revela segundos antes de colisão fatal em aeroporto de Nova York

Gravação da torre expõe tentativa desesperada de evitar impacto entre avião e caminhão; acidente deixou dois mortos e dezenas de feridos
Áudio mostra tensão momentos antes da colisão
Um áudio da torre de controle do Aeroporto LaGuardia revelou os momentos que antecederam a colisão entre um avião da Air Canada Express e um caminhão de bombeiros na pista.
Na gravação, controladores fazem repetidos alertas ao motorista do veículo:
“Pare, pare, pare!”
Mesmo com os avisos insistentes, o caminhão não interrompe o trajeto — segundos depois, ocorre o impacto.
Colisão deixou mortos e dezenas de feridos
O acidente aconteceu na noite de domingo (22) e teve consequências graves:
Dois mortos — piloto e copiloto da aeronave
41 pessoas feridas, incluindo ocupantes do caminhão
O avião envolvido era um modelo CRJ-900 operado pela Jazz Aviation, parceira da Air Canada.
A aeronave transportava 72 passageiros e quatro tripulantes no momento da colisão.
Torre autorizou passagem antes do impacto
Segundo o áudio, o caminhão solicitou autorização para cruzar a pista, que foi inicialmente concedida pela torre.
Pouco depois, ao perceber o risco de colisão, o controlador tenta interromper a manobra, mas já era tarde.
A comunicação falhou no momento mais crítico, e o veículo não respondeu aos comandos de parada.
Impacto ocorreu a baixa velocidade, mas com alto risco
De acordo com dados de monitoramento de voo, o avião se deslocava a cerca de 39 km/h no momento da colisão.
Apesar da velocidade relativamente baixa para padrões de aviação, o impacto foi suficiente para causar danos graves à aeronave e vítimas fatais.
Imagens mostram o nariz do avião danificado e elevado após a batida.
Aeroporto foi fechado após o acidente
Após a colisão, a Administração Federal de Aviação dos EUA determinou a suspensão das operações no aeroporto.
O Aeroporto LaGuardia permaneceu fechado por horas, com voos:
Cancelados
Desviados para outros aeroportos
Retornando à origem
Piloto de outra aeronave relata cena
Outro momento do áudio revela o impacto emocional do acidente.
Um piloto que aguardava na pista descreveu a cena como difícil de presenciar:
“Aquilo não foi legal de assistir”, afirmou.
O controlador, por sua vez, reconheceu a tensão da situação e chegou a dizer:
“Eu errei”, ao relatar que tentava lidar com outra emergência ao mesmo tempo.
Investigação deve apurar falhas na comunicação
As autoridades agora investigam as circunstâncias do acidente, com foco em possíveis falhas:
Na comunicação entre torre e veículo
Na coordenação de tráfego em solo
Nos protocolos de segurança operacional
Falta de pessoal pressiona sistema aeroportuário
O acidente ocorre em um contexto de dificuldades operacionais nos aeroportos dos Estados Unidos, que enfrentam escassez de funcionários.
O presidente Donald Trump afirmou que agentes do serviço de imigração passarão a atuar nos aeroportos para auxiliar equipes de segurança.
A medida ocorre em meio a impasses políticos que afetam o financiamento e o funcionamento de órgãos essenciais do setor.
Segurança em debate após tragédia
O caso reacende discussões sobre segurança aeroportuária e gestão de tráfego em solo — áreas críticas para evitar acidentes.
Mesmo com protocolos rígidos, falhas humanas e operacionais ainda representam riscos significativos, especialmente em ambientes de alta complexidade como grandes aeroportos.