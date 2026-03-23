“Pare, pare, pare”: áudio revela segundos antes de colisão fatal em aeroporto de Nova York

Gravação da torre expõe tentativa desesperada de evitar impacto entre avião e caminhão; acidente deixou dois mortos e dezenas de feridos

Áudio mostra tensão momentos antes da colisão

Um áudio da torre de controle do Aeroporto LaGuardia revelou os momentos que antecederam a colisão entre um avião da Air Canada Express e um caminhão de bombeiros na pista.

Na gravação, controladores fazem repetidos alertas ao motorista do veículo:

“Pare, pare, pare!”

Mesmo com os avisos insistentes, o caminhão não interrompe o trajeto — segundos depois, ocorre o impacto.

Colisão deixou mortos e dezenas de feridos

O acidente aconteceu na noite de domingo (22) e teve consequências graves:

Dois mortos — piloto e copiloto da aeronave

41 pessoas feridas, incluindo ocupantes do caminhão

O avião envolvido era um modelo CRJ-900 operado pela Jazz Aviation, parceira da Air Canada.

A aeronave transportava 72 passageiros e quatro tripulantes no momento da colisão.

Torre autorizou passagem antes do impacto

Segundo o áudio, o caminhão solicitou autorização para cruzar a pista, que foi inicialmente concedida pela torre.

Pouco depois, ao perceber o risco de colisão, o controlador tenta interromper a manobra, mas já era tarde.

A comunicação falhou no momento mais crítico, e o veículo não respondeu aos comandos de parada.

Impacto ocorreu a baixa velocidade, mas com alto risco

De acordo com dados de monitoramento de voo, o avião se deslocava a cerca de 39 km/h no momento da colisão.

Apesar da velocidade relativamente baixa para padrões de aviação, o impacto foi suficiente para causar danos graves à aeronave e vítimas fatais.

Imagens mostram o nariz do avião danificado e elevado após a batida.

Aeroporto foi fechado após o acidente

Após a colisão, a Administração Federal de Aviação dos EUA determinou a suspensão das operações no aeroporto.

O Aeroporto LaGuardia permaneceu fechado por horas, com voos:

Cancelados

Desviados para outros aeroportos

Retornando à origem

Piloto de outra aeronave relata cena

Outro momento do áudio revela o impacto emocional do acidente.

Um piloto que aguardava na pista descreveu a cena como difícil de presenciar:

“Aquilo não foi legal de assistir”, afirmou.

O controlador, por sua vez, reconheceu a tensão da situação e chegou a dizer:

“Eu errei”, ao relatar que tentava lidar com outra emergência ao mesmo tempo.

Investigação deve apurar falhas na comunicação

As autoridades agora investigam as circunstâncias do acidente, com foco em possíveis falhas:

Na comunicação entre torre e veículo

Na coordenação de tráfego em solo

Nos protocolos de segurança operacional

Falta de pessoal pressiona sistema aeroportuário

O acidente ocorre em um contexto de dificuldades operacionais nos aeroportos dos Estados Unidos, que enfrentam escassez de funcionários.

O presidente Donald Trump afirmou que agentes do serviço de imigração passarão a atuar nos aeroportos para auxiliar equipes de segurança.

A medida ocorre em meio a impasses políticos que afetam o financiamento e o funcionamento de órgãos essenciais do setor.

Segurança em debate após tragédia

O caso reacende discussões sobre segurança aeroportuária e gestão de tráfego em solo — áreas críticas para evitar acidentes.

Mesmo com protocolos rígidos, falhas humanas e operacionais ainda representam riscos significativos, especialmente em ambientes de alta complexidade como grandes aeroportos.